Tutte le cuffiette wireless di Huawei sono in sconto: quali scegliere

Scegliere un paio di cuffiette wireless è diventato un’impresa: i modelli disponibili sono ormai tantissimi, da altrettanti produttori più o meno noti, più o meno affidabili. I prezzi variano da meno di 20 euro a ben oltre 200 euro, ma quali modelli vale la pena comprare?

Il nostro consiglio è quello di acquistare un buon paio di cuffiette wireless, di un produttore noto ed affidabile, per l’uso quotidiano intensivo e, al massimo, di prendere un prodotto di bassa qualità e prezzo per occasioni particolari: ad esempio per andare in spiaggia, dove le cuffiette potrebbero rovinarsi (o potremmo addirittura perderle, o qualcuno potrebbe rubarle). Ma anche limitandosi alle cuffiette di buona qualità e non super low cost l’offerta è enorme e, a dirla tutta, anche limitandosi ad un solo produttore. Ma, allo stesso tempo, grazie all’abbondanza di modelli è possibile fare veri affari. E’ il caso delle cuffiette wireless di Huawei, che attualmente sono tutte in sconto con cali prezzo anche di 90 euro (per le sole cuffie ad archetto).

Cuffiette Wireless Huawei: i modelli

Oggi in commercio ci sono numerose cuffiette Huawei, sia ad archetto che truw wireless. Quelle ad archetto si chiamano FreeLace Pro, quelle true wireless sono le FreeBuds 3 e 3i e le FreeBuds 4 (al momento esaurite) e 4i (con i modelli “i" che rappresentano la scelta più economica di quella generazione di dispositivi).

Poi ci sono le FreeBuds Pro, che sono il modello true wireless top di gamma più costoso di tutti (ma comunque più economico rispetto a molti concorrenti). Tutte le cuffiette true wireless di Huawei sono dotate di algoritmo di cancellazione attiva del rumore (ANC) per isolare l’ascoltatore dai rumori esterni.

Partendo dal presupposto che un po’ tutti i modelli hanno un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche, le differenze tra quelli più costosi e quelli più economici vanno cercate nella connessione utilizzata (ad esempio le FreeBuds 3 hanno il Bluetootn 5.1, mentre le FreeBuds 3i hanno il Bluetooth 5.0), nella capienza della batteria, in pochi grammi di peso e nelle gesture con le quali possiamo comandarle.

Cuffiette Wireless Huawei: le offerte in corso

Prendendo in considerazione solo le true wireless, che di sicuro sono oggi le più apprezzate dal pubblico, la scelta da fare è tra Huawei FreeBuds 3i, Huawei FreeBuds 3, Huawei FreeBuds 4i, e Huawei FreeBuds Pro (i modelli sono elencati dal più economico al più costoso).

Huawei FreeBuds 3i è un modello in-ear con gommini, connessione Bluetooth 5.0, autonomia di 3,5 ore (13 ore con la custodia). Il prezzo di listino è di 99 euro, quello in sconto è di 59,90 euro (-39%, -39 euro).

HUAWEI FreeBuds3i, Auricolari True Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore

Huawei FreeBuds 3 è un modello senza gommini che non chiude completamente il canale uditivo. La custodia ha anche la ricarica wireless e la connessione è Bluetooth 5.1. La cancellazione del rumore può essere regolata dall’app e l’autonomia è di 4 ore 820 ore con la custodia). Il prezzo di listino di Huawei FreeBuds 3 è di 179 euro, con lo sconto è di 130 euro (-27%, -49 euro).

HUAWEI FreeBuds 3, cuffiette Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore

Huawei FreeBuds 4i è l’evoluzione di Huawei FreeBuds 3i, con una custodia dal diverso design, una qualità audio migliore, Bluetooth 5.2 e una autonomia fino a 5,5 ore con ANC attivato. Anche in questo caso si tratta di auricolari in-ear. Il prezzo di listino di Huawei FreeBuds 4i è di 89 euro, ma sono in sconto a 70 euro (-21%, -10 euro).

HUAWEI FreeBuds 4i, Auricolari True Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore

Huawei FreeBuds Pro è il modello di punta della gamma di cuffiette Huawei: ha la migliore cancellazione del rumore, grazie alla presenza di tre microfoni ottimizzati, ha la migliore qualità di riproduzione, la custodia con ricarica wireless e fino a 5 ore di autonomia con ANC attivo. Il prezzo di listino di huawei FreeBuds Pro è di 180 euro, ma sono in sconto a 130 euro (-28%, -50 euro).

HUAWEI FreeBuds Pro, Auricolari True Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, sistema a 3 microfoni