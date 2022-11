Cuffiette wireless: come saranno le OnePlus Buds Pro 2

Le nuove indiscrezioni sul design delle cuffiette OnePlus Buds Pro 2 lasciano intendere che ben presto i nuovi auricolari in-ear di OnePlus potrebbero essere presentati ufficialmente. La notizia arriva da Steve Hemmerstoffer (@OneLeaks) attraverso il sito indiano 91mobiles, che ha intercettato le caratteristiche estetiche sia degli auricolari, sia della custodia.

OnePlus Buds Pro 2: come sarebbero

Secondo le anticipazioni, non confermate, il design della nuova coppia di auricolari OnePlus Buds Pro 2 è del tutto simile alla versione precedente delle One Plus Buds Pro (in foto), tranne che per due particolari: un maggiore arrotondamento delle gemme, per consentire una maggiore comodità quando sono indossate, e il colore verde salvia che si aggiunge a quelli già disponibili. Resta la doppia tonalità di colore con una parte superiore opaca e una parte inferiore lucida.

La custodia di ricarica è dotata di un indicatore LED (per conoscere lo stato della batteria) e di un pulsante fisico che probabilmente abilita la modalità di associazione. Ma il dato interessante riguarda la dicitura sulla custodia: "co-created by Dynaudio". Questa indicazione conferma la collaborazione tra OnePlus e il produttore di altoparlanti svedese Dynaudio, che gode di ottima fama nel mondo degli audiofili.

Le OnePlus Buds Pro 2 avranno un doppio driver da 11 e 6 mm e l’ANC (cancellazione attiva del rumore) probabilmente di tipo adattivo (cioè si regolerà automaticamente in base al rumore esterno) fino a 45 db.

OnePlus Buds Pro 2: quando arriveranno

I segnali fin qui raccolti, la scheda tecnica e le anticipazioni del design, ci dicono che l’arrivo delle nuove cuffie OnePlus Buds Pro 2 è imminente e si suppone debbano essere presentate inizialmente in Cina e in India, ad un prezzo simile a quello del modello attuale.

In Italia sono in vendita le OnePlus Buds Pro, ad un prezzo di 149 euro, e questo lascia sperare che vedremo anche le Pro 2.