Le cuffiette Yamaha per gli amanti della musica ora costano la metà

Tra centinaia di modelli di cuffiette true wireless presenti sul mercato, le Yamaha TW-E3A non sono certo le più famose. Tuttavia, sono assolutamente particolari perché sono espressamente dedicate a chi ama ascoltare la musica. Non c’è da stupirsi di ciò, vista la storia di Yamaha che da decenni produce alcuni tra i migliori strumenti musicali del mondo.

Presentate a metà 2021, e oggi in fortissimo sconto per il Black Friday 2021, queste cuffie sembrano le solite cuffiette in ear con gommini che tappano completamente il canale uditivo. Ma in realtà sono molto diverse, grazie alla tecnologia Yamaha Listening Care ideata dall’azienda giapponese per coniugare la salute dell’udito con la qualità della musica ascoltata. A questo aggiungono un’ottima durata della batteria, un design semplice ed elegante, l’assistenza Yamaha. Mancano, ma sono mancanze volute, la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) e la modalità trasparenza. Quindi queste cuffiette sono sconsigliate per l’uso in mobilità in ambiente urbano, dove è molto importante sentire i rumori circostanti.

Cuffiette Yamaha TW-E3A: caratteristiche tecniche

Le cuffiette wireless Yamaha TW-E3A hanno un driver da 6 millimetri dinamico, in grado di riprodurre frequenze tra 20 Hz e 20 kHz, e pesano 6,3 grammi ciascuna. La connessione con la fonte sonora avviene tramite Bluetooth 5.0, con una decina di metri di distanza massima.

Grazie alla tecnologia Yamaha Listening Care le cuffiette si comportano in modo molto intelligente quando viene riprodotto un brano musicale. Normalmente, quando si ascolta qualcosa a basso volume, l’udito umano ha più difficoltà a cogliere i toni più bassi e più alti: è come se la musica si appiattisse di colpo. Queste cuffiette Yamaha, per evitare questo problema, alzano i toni più alti e più bassi quando abbassiamo il volume.

Una sorta di equalizzazione automatica in tempo reale, che a parità di volume finale (anche basso) alza di molto la qualità percepita dal nostro orecchio. Non serve più, quindi, alzare il volume per ascoltare al meglio la musica: si sente benissimo già a volume basso e l’udito ringrazia.

Proprio la ricerca dell’alta qualità di riproduzione è il motivo per il quale queste cuffiette non hanno l’ANC: la musica non viene processata per sopprimere il rumore esterno, resta così come l’artista l’ha pensata. Non per nulla il motto di queste cuffie è “Bringing you closer to the Artist“.

La mancanza di ANC aumenta anche la durata della batteria, che grazie alla custodia arriva fino a 24 ore di riproduzione. Una ricarica completa, tramite il cavetto USB-C in confezione, avviene in circa due ore.

Cuffiette Yamaha TW-E3A: l’offerta Black Friday 2021

Come abbiamo visto, quindi, le Yamaha TW-E3A non sono le solite cuffiette wireless e hanno un pubblico di riferimento ben preciso: gli audiofili. A loro offrono audio di alta qualità, non modificato da alcun algoritmo, ben equalizzato per un’esperienza di alto livello sia a basso che ad alto volume. Il tutto ad un prezzo di listino di 129 euro. Prezzo strano, perché non è né basso né alto rispetto a quello delle cuffiette concorrenti.

Tuttavia, con il Black Friday il problema non si pone: le Yamaha TW-E3A sono in vendita su Amazon a 64 euro (-65 euro, -50%). Chi ama la buona musica, prima di tutto, non dovrebbe farsele scappare.

Yamaha TW-E3A Cuffie In-Ear True Wireless