Tra le novità di settembre di Apple non ci sono solo i nuovi iPhone 15 e iOS 17. La casa di Cupertino, infatti, ha annunciato un importante aggiornamento per iCloud+. Il servizio di cloud storage per gli utenti Apple, infatti, si rinnova con il debutto di nuovi piani in abbonamento pensati per chi ha bisogno di tanto (ma proprio tanto) spazio di archiviazione in cloud: i nuovi piani, infatti, prevedono 6 TB o 12 TB di spazio a disposizione. Terabyte, non Gigabyte…

Nuovi piani in abbonamento di iCloud+

È’ ora possibile scegliere due nuovi piani di storage per iCloud+. Gli utenti del servizio, infatti, hanno la possibilità di attivare:

il piano da 6 TB al costo di 29,99 €/mese

al costo di il piano da 12 TB al costo di 59,99 €/mese

I due nuovi piani saranno attivabili a partire da questa settimana (la data di disponibilità ufficiale è il 18 settembre). Il rilascio dei nuovi piani potrebbe essere graduale ma nel giro di pochi giorni tutti gli utenti Apple avranno modo di aggiornare il proprio piano iCloud+ aggiungendo ancora più spazio di archiviazione.

Per attivare i piani basta effettuare l’upgrade direttamente dal proprio dispositivo. Ad esempio, da iPhone, si può andare in Impostazioni e poi premere sul proprio nome in alto. A questo punto basta andare in iCloud e scorrere la pagina verso il basso fino a trovare l’opzione Effettua l’upgrade ad iCloud+, per poi scegliere il piano da attivare.

I nuovi piani di iCloud+ possono essere condivisi con In famiglia, la funzione che consente di condividere i servizi Apple con un massimo di 6 persone (ognuna con il proprio ID Apple).

I prezzi degli altri piani di iCloud+

Il nuovo aggiornamento, con l’introduzione dei nuovi piani di storage, non cambia le cose per gli altri livelli del servizio cloud di Apple. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra tre diversi livelli che si affiancano ai due nuovi piani da 6 TB e 12 TB.

Il piano base, quello più diffuso, è da 50 GB e costa 0,99 euro al mese. C’è poi il piano da 200 GB che ha un costo di 2,99 euro al mese. Per gli utenti più esigenti è ancora disponibile il piano da 2 TB che ha un costo di 9,99 euro al mese.

iCloud+ è accessibile anche tramite Apple One, il servizio all in one che include diversi servizi della casa di Cupertino (come tv+, Music e Arcade). Il piano Individuale costa 16,95 euro al mese e include 50 GB su iCloud+

Scegliendo la versione Famiglia, invece, ci sono 200 GB e il costo complessivo è di 22,95 euro al mese. Con il piano Premium (che include anche Fitness+) ci sono 2 TB su iCloud+ al costo di 31,95 euro al mese. Famiglia e Premium sono condivisibili con altre 5 persone.