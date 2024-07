Dai libri alla serie tv, ecco il nuovo thriller Cross

Fonte foto: Prime Video

Sarà l’attore Aldis Hodge a vestire i panni di Alex Cross nella nuova serie thriller Cross, in uscita su Prime Video dopo l’estate. Il nome del protagonista sarà sicuramente familiare ai lettori affezionati di James Patterson. Questa novità prodotta da Paramount Television Studios e da Skydance Television è infatti basata sui personaggi creati dall’autore di best-seller statunitense, la cui celebre saga letteraria dedicata ad Alex Cross conta ormai più di trenta romanzi pubblicati tra il 1993 e il 2023.

Trama e trailer: di cosa parla la serie Cross

La serie è creata dallo showrunner ed executive producer Ben Watkins. Come si intuisce anche dal trailer recentemente diffuso da Prime Video, e visibile qui sotto, Cross promette di raccontare una storia thriller adrenalinica e ricca di colpi di scena.

Il protagonista, Alex Cross, è un detective e psicologo forense particolarmente abile nell’entrare nella psiche degli assassini e delle loro vittime. Una capacità che ovviamente si rivela molto utile quando si tratta di identificare e catturare i criminali.

Chi recita nella serie Cross

Come detto, l’attore Aldis Hodge interpreta il protagonista. Hodge, statunitense classe 1986, ha recitato recentemente nel film Black Adam e nella serie tv City on a Hill. È celebre anche per il suo ruolo in Leverage – Consulenze illegali.

Il cast di Cross è poi composto da Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford e Ryan Eggold.

Watkins è showrunner ed executive producer, come anticipato, ma sono executive producer anche Sam Ernst, Jim Dunn e Craig Siebels, insieme a James Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa per la James Patterson Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost producono esecutivamente per Skydance Television.

La serie tv Cross avrà una seconda stagione?

A volte bisogna aspettare mesi (o più raramente anni) prima di sapere se una serie tv sarà rinnovata per una nuova stagione, ma non è questo il caso. Cross infatti, prima ancora del suo debutto in streaming, è già stata rinnovata per una seconda stagione. L’annuncio è stato fatto da Prime Video in occasione del primo Upfront di Amazon.

Secondo quanto anticipato da Variety già ad aprile 2024, Amazon sarebbe stata così positivamente colpita da quanto visto della prima stagione di Cross da decidere di confermare subito il sequel, per il quale sarebbero tra l’altro già da tempo iniziati i casting. Sempre in quell’occasione, infatti, la testata statunitense riportava che per la stagione 2 fosse già stata confermata la presenza dell’attrice Jeanine Mason, nota per Roswell, New Mexico e Upload.

Quando esce Cross in streaming

Prima di pensare alla seconda stagione, però, bisogna certamente vedere la prima. Per farlo, bisogna avere ancora pochi mesi di pazienza. La data di uscita della prima stagione di Cross, composta da otto episodi, è infatti il 14 novembre 2024 su Prime Video.