Digitale terrestre, ecco i decoder da comprare subito per lo switch-off

Il giorno che tutti aspettavano è arrivato: oggi (20 dicembre, ndr) si completa la prima parte dello switch-off che ci porterà al digitale terrestre di nuova generazione, meglio conosciuto con la sigla DVB-T2. Un processo iniziato oramai diversi anni fa e di cui oramai conosciamo tutto.

Perché è così importante la data di oggi? Perché si avvia il passaggio definitivo dalla codifica Mpeg-2 alla codifica Mpeg-4. Terminologie un po’ complicate, ma per voi l’importante è sapere che questa nuova codifica porterà a una qualità maggiore dei contenuti (risoluzione HD), ma allo stesso tempo anche un cambio tecnologico. E si sa, quando a cambiare è la tecnologia, vuol dire che anche i dispositivi devono cambiare. Ed è esattamente quello che accadrà da oggi: alcuni televisori, soprattutto quelli più vecchi, non saranno più in grado di trasmettere i canali del digitale terrestre.

Cosa fare? Le soluzioni sono due: acquistare un nuovo televisore, oppure comprare un decoder per il digitale terrestre. Se non volete spendere uno sproposito, la seconda opzione è sicuramente la migliore. Infatti, un decoder per il DVB-T2 costa tra i 20 e i 30 euro e oggi abbiamo anche la fortuna di trovarli in offerta su Amazon. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori decoder per il digitale terrestre disponibili sul mercato che, oltre a farci vedere i nostri canali, preferiti, offrono anche delle funzionalità extra.

Decoder digitale terrestre DVB-T2: caratteristiche e funzionalità

Piccoli, ma ricchi di funzionalità. I decoder per il DVB T-2, infatti, oltre a permetterci di ricevere i canali del digitale terrestre con il nuovo codec Mpeg-4 (e supportano anche il futuro passaggio alla codifica HEVC-Main10 che avverrà nei prossimi anni), hanno tante funzionalità extra. E sono anche semplici da utilizzare. Ma andiamo con ordine.

Partiamo dal passaggio più importante, la facilità nel montaggio. I decoder, infatti, si collegano facilmente al televisore tramite la porta HDMI (o Miniscart per i televisori più vecchi). Dopo averli collegati alla presa della corrente, viene riconosciuto automaticamente e bastano pochi passaggi per avviare la sintonizzazione dei canali. Una volta completato questo passaggio, sarà possibile tornare a vedere i propri canali preferiti.

Ma le funzionalità non finiscono qui. I decoder, infatti, sono in grado anche di connettersi a Internet collegando un’antenna Wi-Fi alla porta USB. Alcuni modelli, invece, permettono di registrare i propri programmi preferiti e di salvare tutto su un hard-disk esterno. Li si può utilizzare anche come media player collegando una chiavetta USB per trasmettere sul TV immagini e video.

Come abbiamo appena visto, i decoder per il digitale terrestre sono molto utili e non solo per continuare a farci vedere i nostri programmi preferiti. Su Amazon troviamo in offerta tre diversi modelli, tutti con caratteristiche molto simili tra di loro.

Questo modello che si collega al TV tramite la Mini Scart costa solamente 22,71€ grazie allo sconto del 27% e vi arriverà a casa in meno di ventiquattro ore. Se, invece, il vostro televisore ha l'uscita HDMI vi consigliamo l'acquisto di uno tra questi due decoder: quello prodotto da Fenner è in offerta a 23,99€ (-20% di sconto), mentre quello prodotto da Leelbox dalle dimensioni più contenute costa 29,99€ (-30% di sconto).

