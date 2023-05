Ecovacs Deebot T20 Omni ufficiale: è la scoperta dell'acqua calda

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Deebot T20 Omni è l’ultimo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one di Ecovacs, che su questo nuovo dispositivo ha portato una interessante novità rispetto al precedente robot top di gamma, cioè Ecovacs X1 Omni. Si tratta, infatti, del primo dispositivo di questa categoria in grado di lavare i panni con acqua calda.

Per la precisione acqua a 55 gradi, che viene riscaldata all’interno della stazione di ricarica e svuotamento del robot. Le altre fuznioni sono praticamente le stesse della gamma Ecovacs Deebot X1, dunque stiamo parlando di un robot ad altissima autonomia, che può essere programmato e lasciato lavorare completamente da solo all’interno della casa.

Deebot T20 Omni – Robot lava e aspira – Lavaggio panni in acqua calda

Deebot T20 Omni: le funzioni principali

Ecovacs Deebot T20 Omni è un robot di ultima generazione, quindi con una grossa base di ricarica al cui interno ci sono un sacchetto usa e getta da 3 litri per la raccolta della polvere e due serbatoi da 4 litri, uno per raccogliere l’acqua sporca dopo il lavaggio dei moci e l’altro contenente l’acqua pulita.

Il robot ha una potenza di aspirazione della polvere elevatissima, pari a 6.000 pascal, ed è dotato di doppia spazzola rotante per spingere la polvere verso la bocca centrale. Al contempo, il robot, procede anche con il lavaggio dei pavimenti, rilevando automaticamente anche la presenza di tappeti che faranno sollevare i panni umidi affinché non bagnino il tessuto.

Periodicamente, a intervalli decisi dall’utente, il robot torna alla stazione per lavare i pannetti con l’acqua riscaldata a 55 gradi e poi prosegue con la pulizia delle stanze rimanenti. Quando finisce di pulire tutte le stanze, il robot torna in stazione per l’ultimo lavaggio dei pannetti che, adesso, vengono anche asciugati con aria calda (ci vuole qualche ora). Contemporaneamente il robot viene anche ricaricato e svuotato dalla polvere, che va nel sacchetto all’interno della stazione.

Per quanto riguarda il sistema di navigazione, il Deebot T20 Omni utilizza il Lidar montato nella torretta superiore e un sistema di scansione 3D in grado di rilevare oggetti in maniera estremamente precisa, evitando che il robot aspiri cavi, calzini e altri oggetti lasciati a terra. Manca, però, la videocamera pilotata dall’AI, presente su Deebot X1 Omni e, di conseguenza, anche la funzione di vigilanza della casa da remoto.

Deebot T20 Omni: quanto costa

Deebot T20 Omni è un robot di alta gamma, molto vicino per caratteristiche tecniche al miglior robot del brand e, in più, con la caratteristica unica del lavaggio dei pannetti con acqua calda. Il dispositivo arriverà sul sito ufficiale di Ecovacs e su Amazon a partire dal prossimo 30 maggio a 1.099 euro, un prezzo in linea con la fascia di mercato.

Il 16 maggio Ecovacs renderà disponibili in esclusiva su Amazon un numero limitato di Deebot T20 Omni a un prezzo ribassato, che al momento non è stato ancora comunicato ufficialmente.