DeLonghi Pac EX120, condizionatore portatile top a prezzo imperdibile

I motivi che spingono sempre più persone a preferire i condizionatori portatili a quelli "fissi" da installare a muro sono i più vari. Innanzitutto, la comodità: non hanno bisogno di interventi in casa per installare motore e splitter e possono essere facilmente spostati tra una stanza e l’altra, a seconda di dove serva. Solitamente, poi, sono anche più economici e hanno un numero di funzionalità maggiori rispetto ai fissi.

Ne è un esempio il De’Longhi PAC EX120 Silent Pinguino, condizionatore portatile dello storico produttore italiano oggi tra le offerte top di Amazon grazie a uno sconto che permette di risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo di listino. Un dispositivo versatile, completo ed estremamente potente, capace di raffrescare velocemente anche ambienti e stanze ampie. Insomma, una promozione da non lasciarsi assolutamente scappare per evitare di soffrire eccessivamente la canicola estiva.

De’Longhi Pac EX120 Silent Pinguino scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Facile da installare e da utilizzare. Il condizionatore portatile De’Longhi in offerta su Amazon è la scelta ideale se non si vogliono fare lavori in casa e non si vuole perder tempo dietro a funzioni troppo complesse.

Una volta arrivato a casa sarà sufficiente posizionarlo vicino a una finestra e il gioco è fatto: grazie al tubo esterno e alle guarnizioni per finestre, sarà possibile raffrescare velocemente grandi ambienti senza alcuno spreco. Le rotelle e le maniglie presenti ai lati permettono di spostare senza troppa fatica il De’Longhi Pac EX120, potendo così raffrescare più ambienti con un unico dispositivo.

Il telecomando, il display LED e i comandi manuali presenti nella parte frontale, invece, permetteranno di impostare facilmente la temperatura desiderata e conoscere il livello di comfort della stanza in cui ci si trova in men che non si dica. Se, ad esempio, il LED si illuminerà di arancione vorrà dire che il livello ottimale non è ancora raggiunto; con LED azzurro acceso, invece, avremo la certezza di trovarci nella miglior condizione possibile. E una volta che il livello di comfort sarà ottimale, potremmo passare ad esempio alla funzione di ventilazione, così da risparmiare sui consumi energetici.

Grazie alla capacità di raffreddamento di 11.500 BTU sarà poi possibile raffrescare ambienti ampio fino a 110 metri quadrati. Insomma, il solo De’Longhi PAC EX120 Silent Pinguino è più che sufficiente per avere una temperatura ottimale in tutta casa. In stanze e ambienti più piccoli, invece, sarà possibile "dosare" la potenza così da ottimizzare i consumi e raggiungere velocemente la temperatura desiderata.

Condizionatore portatile De’Longhi a rate in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il De’Longhi PAC EX120 Silent Pinguino è tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie allo sconto del 32% sul listino e costa 682,91 euro. Scegliendo di comprare oggi il condizionatore portatile dello storico produttore italiano si risparmieranno oltre 300 euro sul prezzo consigliato.

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento potranno poi scegliere di comprare il condizionatore portatile De’Longhi a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. In questo modo, il Pac EX 120 Silent Pinguino costa 56,91 euro al mese per 12 mesi.

De’Longhi Pac EX120 Silent Pinguino, climatizzatore portatile 11.500 BTU, tre velocità di ventilazione, Classe A