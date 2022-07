DeLonghi Pinguino Compact, il condizionatore portatile mai così conveniente

Compatto, maneggevole e facile da utilizzare. Con queste caratteristiche (e con le temperature toccate in queste prime settimane d’estate) il De’Longhi Pinguino Compact ES 72 YOUNG si candida a essere uno degli elettrodomestici più desiderati e acquistati dai consumatori italiani nelle prossime settimane.

Come lascia anche intendere il nome, infatti, il De’Longhi Pinguino Compact ES 72 YOUNG è il più piccolo tra i condizionatori portatili del produttore italiano. Il tutto senza dover rinunciare a nulla sul fronte della potenza e delle funzionalità: nonostante le dimensioni ridotte, il climatizzatore portatile è in grado di raffrescare in fretta anche gli ambienti più grandi. E, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il condizionatore portatile piccolo di De’Longhi diventa imperdibile: il prezzo non è mai stato così basso.

De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Piccolo nelle dimensioni ma non nella potenza. Il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è il più piccolo e compatto tra i condizionatori portatili senza tubo del produttore italiano ma, allo stesso tempo, dotato di un motore potente ed estremamente efficace.

Il "piccolo" di casa De’Longhi è capace di erogare una potenza di 8.300 BTU, più che sufficiente per raffrescare ambienti fino a 60 metri cubi (superfici di circa 30 metri quadrati). Insomma, grazie al Pinguino Compact ES 72 YOUNG si potrà far rapidamente scendere la temperatura all’interno di una stanza – o di un ufficio – e poi spostarlo in un altro ambiente domestico.

La presenza del display LCD e dei pulsanti soft touch nella parte alta del dispositivo consentono di accedere a tutte le funzioni in maniera estremamente semplice. Con pochi tocchi sarà possibile impostare il timer per l’accensione e lo spegnimento automatico; settare la temperatura che si ritiene più adeguata e selezionare una delle tre funzionalità (climatizzatore, deumidificatore e ventilatore). Non manca poi il telecomando, che permette di gestire tutto a distanza.

Il De’Longhi Pinguino Compact è, poi, anche amico dell’ambiente: utilizza il gas refrigerante R290, ritenuto fino a 696 volte meno inquinante rispetto al tradizionale R410A, e ha consumi energetici ridotti (classe energetica A), aiutando così anche ad abbattere i consumi derivanti dall’utilizzo del condizionatore.

Le ruote piroettanti, poi, permettono di muoverlo agevolmente su qualunque superficie. Con un unico climatizzatore portatile sarà così possibile raffrescare più stanze, eliminando la necessità di dover acquistare più condizionatori da installare in casa.

Condizionatore portatile De’Longhi Pinguino al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta top di oggi di Amazon rende il De’Longhi Pinguino Compact ES 72 YOUNG più conveniente che mai. Il condizionatore portatile piccolo è infatti disponibile con uno sconto del 20% sul listino, che fa letteralmente crollare il prezzo al livello più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Il De’Longhi Pinguino Compact in offerta costa 399,00 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano di 100 euro.

DeLonghi Pinguino Compact ES72 YOUNG, condizionatore portatile da 8.300 BTU con funzione deumidificatore e ventilatore, classe energetica A