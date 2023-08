Di cosa parla e dove vedere The Chosen One

Fonte foto: Netflix

La storia di Gesù Cristo è stata adattata più volte per il piccolo e grande schermo: a volte è stata ricostruita in modo fedele, con un intento che potremmo definire biografico, mentre altre volte è stata lo spunto per una narrazione più contemporanea e innovativa. È di questo genere ad esempio Messiah, la serie uscita nel 2020 su Netflix in cui un’agente della CIA scettica indaga su un personaggio carismatico – molto simile a un moderno Gesù, appunto – che genera un nuovo movimento spirituale. Lo stesso si può dire anche della nuova serie The Chosen One, che arriva fra pochi giorni su Netflix.

Di cosa parla The Chosen One

La serie è tratta da American Jesus di Mark Millar e Peter Gross, graphic novel in tre volumi. Nel 2009 si era parlato di un possibile adattamento per il cinema di questa storia, ma alla fine il progetto non è mai andato in porto.

Nella serie il protagonista è un introverso ragazzino di 12 anni, Jodie, che scopre di possedere le stesse capacità divine di Gesù Cristo: può tramutare l’acqua in vino, può guarire gli infermi e forse può anche resuscitare i morti.

Il ragazzino è, insomma, la reincarnazione di Gesù Cristo, che è stato inviato un’altra volta sulla Terra per provare (di nuovo) a salvare l’umanità dalla venuta dell’Anticristo. La scoperta porta Jodie e il suo gruppetto di amici a compiere un incredibile viaggio di formazione attraverso la regione di Baja, in Messico. Ma Jodie vorrà davvero rispondere alla chiamata divina?

Il cast di The Chosen One

La serie messicana (El Elegido è il titolo originale) è stata ideata dai co-showrunners e produttori esecutivi Everardo Gout (già noto per Luke Cage, Sacred Lies, Mars, Banshee e Aqui En La Tierra) e Leopoldo Gout (Molly’s Game e Instinct).

Il cast di The Chosen One include Tenoch Huerta (visto in Black Panther: Wakanda Forever), Dianna Agron (Glee) e Carlos Bardem. Tra gli interpreti, inoltre, ci sono Bobby Luhnow (che è Jodie), Lilith Amelie Siordia Mejia, Juan Fernando González Anguamea, Jorge Javier Arballo Osornio, Alberto Pérez-Jácome Kenna, Patricio Serna Meza, Alfonso Dosal, Sofía Sisniega ed Eileen Yáñez.

Quando esce The Chosen One

The Chosen One esce su Netflix il 16 agosto 2023. Composta da sei episodi, la serie è diretta da Everado Gout, che l’ha anche scritta insieme a Leopoldo Gout, Jorge Dorantes, Kevin Rodriguez, Iturri Sosa e Tina de la Torre.

The Chosen One su Netflix

The Chosen One (2023) non va confusa con un’altra serie Netflix portoghese, intitolata sempre The Chosen One (O Escolhido in lingua originale): quest’ultima è uscita però nel 2019 e parla di tre medici che raggiungono una remota comunità per vaccinare la popolazione, scoprendo in realtà che il malessere degli abitanti ha a che fare anche con forze soprannaturali.