Di cosa parla il film comico The Estate

Fonte foto: Sky

Nulla è in grado di riunire una famiglia spaccata più di un imminente testamento che dovrebbe redistribuire le ricchezze tra gli eredi. Così almeno accade nel film The Estate, divertente commedia targata Sky Original che arriva fra alcuni giorni in tv su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Nella trama a dover fare testamento è un’anziana zia con una malattia terminale, il cui brutto carattere non l’ha mai resta particolarmente simpatica ai parenti. Eppure, nonostante le tensioni pregresse, tutti i nipoti si presentano al suo capezzale per darle conforto. Nella speranza, ovviamente, di ricevere parte dell’eredità.

La trama di The Estate

Le protagoniste del film sono Macey e Savanna: sorelle, hanno un bar sgangherato ormai sull’orlo del fallimento e nessuna altra prospettiva concreta per le loro vite. Per questo elaborano un piano di salvataggio: conquistare la fiducia e la simpatia di zia Hilda, la matriarca prepotente e scorbutica della famiglia, nella speranza di diventare le beneficiarie della sua vasta proprietà dopo che la malattia terminale che l’ha colpita avrà fatto il suo corso. Come Macey e Savanna scoprono presto, però, anche altri parenti hanno avuto la stessa idea, gettando così le basi per una caotica e imprevista convivenza.

Il cast di The Estate

The Estate è scritto e diretto da Dean Craig, regista e sceneggiatore inglese che in passato ha firmato film come The Honeymoon, Hit The Road, Moonwalkers e Funeral Party.

Il film può contare su un cast stellare. Tra gli interpreti ci sono infatti Toni Collette (nei panni di Macey), Anna Faris (che interpreta Savanna e già nota per il ruolo di Cindy nei film di Scary Movie), David Duchovny (Richard), Rosemarie DeWitt (Beatrice), Ron Livingston (James), Keyla Monterroso Mejia (Ellen) e Kathleen Turner (zia Hilda).

Quando vedere The Estate

Il film comico The Estate è uscito il 4 novembre 2022, ma adesso sta per arrivare in tv e in streaming per il pubblico italiano. L’uscita è in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW da mercoledì 15 novembre 2023.

Altri film comici da vedere su Sky e NOW

The Estate a parte, ci sono molti altri film comici da vedere su Sky e NOW. Uno di questi è Magic Mike – The Last Dance, disponibile on demand. È il terzo capitolo della serie di film di successo “Magic Mike”, con Channing Tatum nel ruolo del protagonista Mike Lane. In questo film Mike deve tornare sul palco dopo una lunga pausa e una donna ricca e altolocata lo attira a Londra con un’offerta molto allettante. Ma quali sono i veri piani di questa donna? E Mike riuscirà a rimettersi in carreggiata insieme a un nuovo gruppo di ballerini?

On demand su Sky e in streaming su NOW c’è altrimenti Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, una commedia italiana con risvolti più drammatici ed emozionanti che è interpretata, oltre che dallo stesso Moretti, anche da Barbora Bobulova, Zsolt Anger, Margherita Buy, Mathieu Amalric, Teco Celio, Silvio Orlando, Jerzy Stuhr e Valentina Romani.