Di cosa parla la serie Parlarne tra amici

Dal libro alla tv: Parlarne tra amici di Sally Rooney (il titolo originale del romanzo bestseller è Conversations with Friends, dalla stessa autrice di Normal People) è diventato una serie tv omonima, che da pochi giorni è sbarcata in esclusiva su RaiPlay per il pubblico italiano. Un anno fa c’è stato il debutto assoluto per il pubblico statunitense. Le protagoniste sono due studentesse universitarie, Frances e Bobbi, che sviluppano una complessa e intensa relazione con una coppia sposata, Melissa e Nick.

Parlarne tra amici, la serie: il cast

La serie Conversations with Friends – Parlarne tra amici è composta da dodici episodi ed è diretta da Lenny Abrahamson e Leanne Welham. Alice Birch ha firmato la sceneggiatura, mentre Sally Rooney, già autrice del libro del 2017 da cui è tratta la serie, ricopre il ruolo di produttrice esecutiva.

Nel cast, nei ruoli principali, ci sono Alison Oliver (che interpreta Frances), Sasha Lane (Bobbi), Joe Alwyn (Nick) e Jemima Kirk (Melissa). Gli altri interpreti sono Alex Murphy (nei panni di Philip, un amico di Frances e Bobbi), Caoimhe Coburn Gray (Aideen, un’altra amica) e Emmanuel Okoye (Andrew, il fidanzato di Aideen).

Ci sono poi Justine Mitchell (Paula Flynn, la mamma di Frances), Tommy Tiernan (Dennis Flynn, ovvero il padre alcolizzato di Frances), Kerry Fox (Valerie Taylor-Gates, l’agente di Melissa), Tadhg Murphy (Derek, un amico di vecchia data di Melissa e Nick) e Sallay Garnett (Evelyn, un’altra amica della coppia)

La trama di Parlarne tra amici

La storia si svolge in Irlanda. Frances e Bobbi hanno vent’anni, sono amiche ma in passato hanno avuto una storia. Le due ragazze un giorno incontrano a Dublino Melissa e Nick, una coppia di trentenni sposati. Tra i quattro si crea subito un rapporto complesso e particolare, in cui l’attrazione gioca un ruolo cruciale.

Melissa e Bobbi iniziano infatti a flirtare, mentre tra Frances e Nick comincia in seguito una vera e propria relazione segreta. L’intera trama si gioca non solo sull’attrazione più o meno velata, dunque, ma anche sulla capacità di comunicare e costruire legami e sui lati oscuri presenti in ciascuno di noi.

Parlarne tra amici in streaming

La serie Parlarne tra amici è già interamente disponibile in streaming su RaiPlay.

L’altra miniserie tratta dal libro di Sally Rooney

Conversations with Friends è stata prodotta da Element Pictures per BBC Three e Hulu in collaborazione con RTÉ. Non si tratta del primo adattamento di un romanzo di Sally Rooney per il piccolo schermo. Nel 2020 era già uscita la miniserie Normal People, ovvero Persone Normali, tratta dall’omonimo romanzo. In Italia è stata trasmessa da Starz Play.