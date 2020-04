Digitale terrestre, dal 1 maggio il nuovo canale Alma TV: come vederlo

Il digitale terrestre si arricchisce di un nuovo canale: dal 1 maggio 2020 sul canale 65 debutterà Alma TV, con contenuti dedicati alle tradizioni italiane, a partire dalla cucina e dalle bellezze architettoniche del Bel Paese. Il canale nasce dalla collaborazione tra Alma Media e il Gruppo Sciscione e trasmetterà il meglio dei canali Alice e Marcopolo, già presenti sul digitale terrestre (numerazione compresa tra 221 e 224).

Il nuovo canale, in realtà, non è una vera e propria novità nel panorama del digitale terrestre: al canale 65 già andavano in onda una seleziona dei migliori programmi di Alice e Marcopolo, ma solamente dalle 21:00 alle 10:00 del mattino seguente. Oltre ai contenuti già trasmessi sui due canali, Alma TV ospiterà nuovi programmi realizzati appositamente per l’occasione. Il tema sarà sempre lo stesso: cucina, viaggi, avventura e cultura. Insomma, il meglio che l’Italia può offrire.

Alma TV: programmazione

Fonte foto: Shutterstock

Una programmazione ampia e variegata, che coprirà l’intero arco della giornata con i migliori contenuti di Alice e Marcopolo e con nuovi programmi creati appositamente per il lancio. Questa a grandi linee la programmazione di Alma TV, il nuovo canale che debutterà il 1 maggio al numero 65 del digitale terrestre.

Viaggi e cultura, cucina e ricette, questo sarà il filo conduttore dei programmi di Alma TV. Verranno trasmessi reportage e documentari, video how to per la cucina con ricette antiche e della tradizione italiana. L’obiettivo è far (ri)scoprire le bellezze dell’Italia e valorizzare il nostro tessuto culturale.

Per il debutto di Alma TV ci saranno anche due nuovi programmi: Pillole di Sapori, in cui sportivi e VIP prepareranno delle ricette legate alla loro vita, e Bekér on tour dedicato al mondo della macelleria.

Dove vedere Alma TV

Alma TV sarà disponibile al canale 65 del digitale terrestre. Per vederlo sul proprio televisore non bisognerà fare nulla, neanche la risintonizzazione dei canali, ma basterà aspettare l’inizio delle trasmissioni fissato per il 1 maggio (il canale, infatti, già ospita alcune trasmissioni ed è attivo).