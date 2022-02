Digitale terrestre: questo è il decoder da acquistare subito pe lo switch-off

Manca sempre meno alla conclusione dello switch-off che porterà in tutta Italia il “nuovo" digitale terrestre. Il cambio delle frequenze sta proseguendo spedito e arriverà il momento in cui tutti i televisori dovranno essere a “norma". Infatti, per ricevere i canali bisognerà avere un TV compatibile, oppure acquistare un decoder esterno da collegare al televisore. Si stima che siano diversi milioni gli apparecchi non in grado di supportare il nuovo digitale terrestre e per questo motivo bisogna correre velocemente ai ripari. Le soluzioni possibili sono due: acquistare un nuovo smart TV (tutti quelli lanciati negli ultimi due anni sono compatibili), ma è molto oneroso, oppure comprare un decoder per il digitale terrestre.

Se non volete spendere una cifra enorme, questa seconda soluzione è la migliore. I decoder costano molto poco e spesso si trovano anche in offerta. Oggi, infatti, su Amazon si trova il decoder per il digitale terrestre Leelbox al prezzo più basso di sempre: solo 23,99€, grazie allo sconto del 40%. Questo apparecchio, oltre a permettere la ricezione dei canali, ha anche delle funzionalità extra: registra i programmi TV, si connette alla rete Wi-Fi di casa e ha anche una porta USB dove collegare una chiavetta per vedere film e immagini. Se il vostro televisore è vecchiotto e non è compatibile con il DVB-T2, questo decoder fa al caso vostro: e oggi lo trovate anche al prezzo più basso di sempre.

Decoder digitale terrestre Leelbox: le caratteristiche

Il decoder Leelbox è la soluzione perfetta per farsi trovare pronti allo switch-off del digitale terrestre. Se il proprio televisore è un po’ vecchiotto quasi sicuramente ha bisogno di un supporto esterno per ricevere i nuovi canali. Il decoder che oggi troviamo in offerta su Amazon è “speciale": infatti, oltre ad aiutarci con la ricezione dei canali, ha delle funzioni extra molto utili. Ma andiamo con ordine.

Il decoder Leelbox supporta la risoluzione FullHD ed è compatibile con DVB-T2 / DVB-T / HDR10 / HEVC H.265 / 10-bit, tutte sigle che indicano il digitale terrestre 2.0. Collegarlo con il televisore è molto semplice: basta utilizzare il cavo HDMI. Anche la sintonizzazione dei canali è facile: selezionando l’opzione LCN il tutto avviene in automatico e i canali vengono salvati in modo ordinato.

Come detto, il dispositivo ha anche delle funzionalità extra. Con il decoder, infatti, è possibile registrare i propri programmi preferiti su un disco esterno, oppure vedere video e immagini collegando al dispositivo una chiavetta USB. Nella confezione è disponibile anche un adattatore WiFi da collegare al decoder per connettersi alla rete internet di casa e vedere i video su YouTube e su altre piattaforme di video streaming.

Decoder digitale terrestre in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Il decoder per il digitale terrestre Leelbox oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 23,99€, ben il 40% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta anche del minimo storico per il decoder sul sito di e-commerce; quindi, bisogna approfittarne subito (la promozione viene classificata come “offerta del giorno" quindi potrebbe scomparire a breve). Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna è garantita nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono a disposizione 30 giorni.

