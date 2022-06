Digitale terrestre, il decoder che devi comprare ora per vedere la TV

Il giorno fatidico è arrivato: entro il 30 giugno 2022 (oggi per chi scrive) il processo del refarming delle frequenze del digitale terrestre deve essere completato in tutta Italia. Il processo iniziato alla fine dello scorso anno è oramai agli sgoccioli e anche le ultime regioni rimaste (Campania, Lazio, Umbria, Toscana e Liguria) stanno subendo il cambio delle frequenze e dei codec per la codifica dei canali. E proprio questo cambio di frequenze e di codec ha obbligato molti italiani a risintonizzare i canali o peggio ancora ad acquistare un nuovo televisore. Infatti, gli apparecchi più vecchi non sono in grado di ricevere il nuovo digitale terrestre e in questi casi le opzioni sono due: comprare un nuovo TV oppure acquistare un decoder in grado di ricevere i canali.

Questa seconda opzione è sicuramente la più economica: infatti con l’offerta giusta bastano poche decine di euro per acquistare un nuovo decoder. E oggi è il giorno giusto: infatti troviamo il decoder Kingbox in offerta con uno sconto del 35% e costa meno di 20€. Un super affare per chi vuole continuare a vedere i canali del digitale terrestre senza dover acquistare un nuovo televisore. Montare il decoder e configurarlo è davvero molto semplice: bastano meno di cinque minuti per fare tutto.

Decoder digitale terrestre Kingbox: a cosa serve e come funziona

In questi ultimi giorni i decoder per il digitale terrestre sono tra i prodotti più venduti su Amazon, ma bisogna scegliere anche il dispositivo adatto e che sia veramente utile al nostro scopo. E questo decoder Kingbox fa sicuramente al caso nostro.

Si tratta di un decoder di ultima generazione, compatibile con tutti gli standard televisivi più avanzati DVB T2 / DVB-T/HDR10 /HEVC H.265/10 bit e supporta i codec MPEG-2 e MPEG-4. Quindi non avrete problemi con il nuovo digitale terrestre. Le funzionalità dell’apparecchio, però, non finiscono qui. Infatti, è anche in grado di registrare i propri programmi televisivi su un supporto esterno che si collega alla porta USB. Tramite la stessa porta USB è possibile collegare una chiavetta e trasmettere sul televisore immagini e video. Inoltre, grazie alla porta Ethernet si collega anche a Internet per vedere i video su YouTube. Nella confezione è presente anche un telecomando universale.

Come si collega il decoder al proprio televisore? Molto semplice: basta collegare il decoder al TV tramite la porta HDMI o la presa SCART e poi alla presa della corrente. A questo punto basta avviare la sintonizzazione dei canali e non avrete più problemi nel ricevere il nuovo digitale terrestre.

Decoder digitale terrestre Kingbox in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo il decoder Kingbox per il nuovo digitale terrestre in offerta a un prezzo di 19,54€ grazie allo sconto del 35%. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, non è un semplice decoder che riceve solamente i canali del DVB-T2, ma è in grado anche di registrare i propri programmi preferiti e di collegarsi alla rete Internet tramite cavo Ethernet. Il decoder viene spedito direttamente da Amazon e per fare il reso ci sono i classici trenta giorni di tempo.

