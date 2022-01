Digitale terrestre, il decoder da comprare subito per arrivare pronti allo switch-off

Il 3 gennaio 2022 il mondo televisivo italiano si appresta a cambiare per l’ennesima volta nel giro di pochi mesi. Come annunciato da tempo, domani inizierà lo switch-off dal “vecchio" al “nuovo" digitale terrestre (e terminerà il 30 giugno 2022), con il passaggio a un nuovo standard – il DVB-T2 – che permetterà di migliorare la qualità delle immagini e di liberare preziosissima banda per altre tipologie di comunicazioni senza fili (come il 5G, ad esempio).

Un cambiamento annunciato da tempo e che ha portato centinaia di migliaia di italiani (se non milioni) a cambiare il proprio apparecchio televisivo. I vecchi TV, infatti, non sono in grado di ricevere il segnale del DVB-T2 e “trasformarlo" in immagini e suoni. Per capire se il tuo TV è compatibile con il nuovo standard è sufficiente sincronizzarsi sul canale 100 o 200 e verificare che venga correttamente visualizzata la schermata con il testo “Test HEVC Main10”. Se così non fosse, si è costretti a correre ai ripari e, è bene chiarirlo sin dall’inizio, non è necessario comprare un nuovo TV: sarà sufficiente collegarlo a un decoder compatibile con il DVB-T2 e il gioco è fatto.

Timoom decoder digitale terrestre DVB-T2: caratteristiche e funzionalità

Non solo DVB-T2: il decoder Timoom è un piccolo concentrato di tecnologia capace di regalare ore e ore di intrattenimento a un prezzo più che contenuto. Il dispositivo, piccolo e compatto, si collega facilmente al TV e consente di ricevere tutti i canali del digitale terrestre grazie alla compatibilità con il nuovo standard. Inoltre, grazie all’ingresso USB e alla porta Ethernet Gigabit presenti sul retro, può essere utilizzato per riprodurre in locale film e serie TV archiviate in locale. Nel primo caso sarà sufficiente collegare una chiavetta e selezionare la fonte dal menu; nel secondo caso, invece, il decoder potrà riprodurre film archiviati in rete (nel nostro PC o in un NAS, ad esempio), consentendoci di guardarli sul TV Full HD del salotto.

Non manca, poi, la funzione PVR per registrare su supporto USB i propri programmi TV; e la funzione LCN per sincronizzare in maniera automatica o personalizzata l’elenco dei canali TV.

