Digitale Terrestre: i nuovi numeri canale LCN in Campania

Nei giorni scorsi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha ufficializzato l’aggiornamento della numerazione LCN dei canali del Digitale Terrestre, resasi necessaria in seguito a diverse compravendite e ad accordi tra gli editori privati locali. Questo vuol dire che in molte zone d’Italia alcuni canali hanno cambiato numero sul telecomando e non sono più alla posizione in cui i telespettatori si aspetterebbero di trovarli.

L’aggiornamento è avvenuto in 14 aree tecniche (grosso modo 14 tra Regioni e province autonome) e seguirà un ulteriore aggiornamento nelle restanti aree tecniche. Nei giorni scorsi vi abbiamo comunicato la nuova numerazione LCN in Lombardia e Piemonte orientale e quella in Lazio. Oggi tocca alla Campania, altra regione italiana ricca di emittenti TV locali e con una grandissima base di telespettatori del Digitale Terrestre.

Nuovi numeri LCN in Campania: l’elenco

La seguente numerazione fa riferimento alle emittenti locali che il telespettatore può vedere ora in Campania, ma come al solito non tutte le emittenti si vedono in tutte le province, perché alcune trasmettono su un territorio molto ristretto. Dove è possibile vederle, però, queste emittenti si possono trovare al numero LCN indicato.

Può capitare, però, che allo stesso numero LCN in una provincia si veda un canale e in un’altra provincia se ne veda un altro. E’ assolutamente normale e, per questi casi, abbiamo indicato tra parentesi la provincia in cui è visibile il canale.