Continuano ad arrivare modifiche e novità dal digitale terrestre, in particolare per i canali locali di alcune regioni italiane. In particolare, nel Lazio e in Sicilia sono state eseguite nuove modifiche alla composizione dei mux locali, con il risultato di cambi di numerazione LCN o leggere modifiche del nome dei canali.

Le nuove modifiche sono solo le prime di molte altre che potrebbero arrivare nelle prossime settimane, soprattutto con l’avvicinarsi del via allo switch-off al nuovo standard DVB-T2, cioè la seconda generazione di digitale terrestre. Il processo iniziato verso la fine del 2020, entra così nel vivo da gennaio 2021 e terminerà solo il 20 giugno 2022, data in cui è previsto lo spegnimento del segnale di prima generazione DVB-T nelle ultime regioni. Per questo motivo, il consiglio è quello di risintonizzare periodicamente il proprio smart TV e tenere aggiornati i decoder, così da poter agganciare tutte le novità in arrivo mano a mano che lo swich-off prosegue.

Digitale terrestre: le modifiche LCN nel Lazio

Le modifiche locali del digitale terrestre segnalate nel Lazio riguardano in particolare quattro canali. Alla posizione 246 del Mux Telepontina è stato inserito un nuovo canale a sfondo religioso, chiamato Maria Vision. Per il canale Teleambiente alla posizione 78, invece, c’è solo una leggera modifica del nome in TeleAmbiente.

Il canale Gary TV 1 ha preso invece il posto di Travel TV in posizione 112 del digitale terrestre, mentre all’LCN 151 risulta il canale EPIQA, che però è ancora inattiva e sintonizzandosi si vedrà solo uno schermo nero.

Digitale terrestre: le modifiche LCN in Sicilia

L’altra regione in cui sono state segnalate delle modifiche locali del digitale terrestre, che richiedono la risintonizzazione dei canali, è la Sicilia e riguarda la composizione dei canali M8x 7Gold Sicilia 99.

Il canale Ant. Mediterraneo HD arriva alla posizione 514 ed è il duplicato in versione alta definizione del già noto canale Ant. Mediterraneo presente all’LCN 14. Nel dettaglio, la variante HD trasmette utilizzando il codec H.264.ù

Cambio di nome invece per Teleone alla posizione LCN 19, che diventa Tele One 19, mentre la sua versione ad alta definizione Tele One 19 HD sbarca alla posizione 519.