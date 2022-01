Digitale Terrestre: nuovi cambiamenti ai canali

Gennaio si conferma un mese molto intenso per le emittenti TV presenti sul Digitale Terrestre: dopo l’addio alla piattaforma dei due canali ViacomCBS Paramount Network e Spike, e dopo l’arrivo di Mediaset Twentyseven, nelle ultime settimane ci sono state anche altre modifiche che, come al solito, costringeranno molti alla risintonizzazione dei canali.

Molte di queste modifiche dipendono dall’ormai famoso “refarming" delle frequenze nel Nord Italia, dove tutte le emittenti che trasmettevano su frequenze della banda a 700 MHz le hanno dovute liberare perché lo Stato le ha già assegnate all’asta agli operatori telefonici, che le useranno per la rete 5G. Di conseguenza, non passa giorno senza che ci sia una o più emittenti TV che cambi frequenza, numerazione o passi da un MUX all’altro. Tutto ciò andrà avanti ancora a lungo, per tutto il 2022: una volta terminato il refarming al Nord, infatti, si passerà al Centro, al Sud e alle isole fino a quando nella seconda metà dell’anno, tutte le frequenze saranno liberate.

Digitale Terrestre: le ultime modifiche ai canali

Le novità riguardano sia le emittenti locali del Nord Italia, con alcune di esse che chiudono definitivamente i battenti, sia quelle che trasmettono a livello nazionale.

Tra queste ultime, ad esempio, l’emittente Telemoda ha preso il posto di La9 sul Mux Retecapri al numero LCN 168. Dal MUX Mediaset 5, invece, è stato eliminato nei giorni scorsi Sky Sport (ultimo dei canali Sky su Digitale Terrestre), mentre a fine settimana scorsa è sparito Mediaset Premium Action.

Italia 2 e Radio 101 TV sono invece passati nel Mediaset 1, a seguito dell’addio dei canali ViacomCBS e dell’arrivo di Mediaset Twentyseven. Senza spostarsi dal Muc DFREE, invece, ha cambiato numerazione Radio 105 TV: da 157 a 66.

Digitale Terrestre: le modifiche alle radio DAB

Segnaliamo che anche sul fronte delle radio digitali qualcosa si muove, con Radio Padania Libera che cambia nome e ora si chiama Radio Libertà. Nel MUX Media DAB in Lombardia, invece, è arrivata Radio Rock ma è sparita Antenne 70-80-90.

Digitale Terrestre: chi deve risintonizzare

Come sempre accade, quando ci sono molti cambiamenti nelle frequenze, nei MUX e nelle numerazioni LCN del Digitale Terrestre, il consiglio è quello di risintonizzare la televisione. Solo in questo modo, infatti, saremo sicuri di vedere tutti i canali e di trovarli agli LCN citati.

Se qualcosa non quadra rispetto a quanto vi abbiamo illustrato, quindi, procedete a risintonizzare.