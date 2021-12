Digitale terrestre: importante novità per 4 telegiornali Mediaset

A piccoli passi, la TV italiana sta cambiando grazie alla tecnologia e alle possibilità offerte dal passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, attualmente in atto. Mediaset, ad esempio, ha appena annunciato una grande novità tecnica resa possibile dal nuovo “Hub Tecnologico" di Cologno Monzese.

Cioè un nuovo complesso, dove ci sono nuovi studi televisivi dedicati esclusivamente ai programmi giornalistici. Da questi studi, adesso, quattro telegiornali Mediaset vengono trasmessi in HD nativo, con un netto salto di qualità video rispetto alla precedente trasmissione in Standard Resolution (SD), alla quale veniva applicato il cosiddetto “upscaling“. Si tratta di una novità importante perché è un primo passo verso la nuova TV realmente in alta definizione, uno dei primi assaggi del nuovo digitale terrestre che, lo ricordiamo, al termine della transizione sarà tutto in alta risoluzione.

Telegiornali Mediaset in HD: quali sono

Come annunciato dalla stessa Mediaset, i programmi giornalistici che adesso vengono trasmessi in HD nativo sono quattro:

TG4

Studio Aperto

TGCOM24

Sport Mediaset

Tutti, tranne TGCOM24, venivano precedentemente ripresi a bassa risoluzione SD e al flusso video veniva applicato l’upscaling. La risoluzione dei fotogrammi, cioè, veniva aumentata artificialmente inserendo pixel aggiuntivi non presenti nel flusso video originale. Si tratta della stessa tecnologia usata dalle Smart TV per mostrare su uno schermo 4K il segnale video SD o HD.

TCGOM24, invece, veniva ripreso già in HD, ma poi il flusso video veniva ridotto in SD e trasmesso. Adesso, grazie alle nuove apparecchiature degli studi di Cologno Monzese, i quattro programmi giornalistici nascono già in HD e il flusso video viaggia nell’etere in HD.

Mediaset in HD, bisogna risintonizzare?

La novità, chiaramente, riguarda solo i canali Mediaset in HD: quelli a risoluzione standard non possono mostrare un flusso video in alta risoluzione. Per godere pienamente dell’alta risoluzione nei telegiornali Mediaset, quindi, bisognerà scegliere di guardare le versioni HD dei rispettivi canali, trasmesse con il codec Mpeg-4.

Non bisognerà, invece, risintonizzare la TV perché quei canali trasmettevano già in alta risoluzione, anche se nel caso dei telegiornali si trattava di un upscaling di un flusso video in bassa risoluzione.