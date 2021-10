Le migliori TV da acquistare spendendo poco

Al giorno d’oggi si possono trovare tantissime TV economiche in commercio, con un’ampia gamma di televisori low price in grado di offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Con un budget al di sotto di 400-450 euro è possibile acquistare un buon TV Full HD oppure un televisore LED Ultra HD 4K, altrimenti per spendere davvero poco basta optare per un TV LCD con risoluzione HD Ready. Ecco alcuni consigli utili per capire quale modello scegliere, con una selezione dei migliori televisori economici disponibili sul mercato.

Quale TV economico conviene comprare

Con un budget limitato TV OLED e QLED non sono ovviamente la scelta migliore, infatti per acquistare un TV OLED economico bisogna spendere almeno mille euro. Allo stesso modo è possibile trovare delle alternative altrettanto valide, per usufruire di un’elevata qualità d’immagine senza affrontare un investimento eccessivo. Una soluzione sono ad esempio i televisori ULED di Hisense, una tecnologia che consente di beneficiare di una definizione simile a quella degli OLED con un semplice schermo LCD LED con Quantum Dot.

Le migliori opzioni per comprare un TV con un costo basso sono infatti i TV LED, televisori con una buona qualità di risoluzione e una connettività adatta alle esigenze di oggi. Tra le marche TV economiche ci sono i prodotti entry level di Hisense, Samsung e LG, compresi i televisori a basso prezzo proposti da HKC, Xiaomi, TCL e Philips. Senz’altro non mancano smart TV economiche, apparecchi dotati di piattaforme come Tizen, webOS e Android TV compatibili con tutte le principali app.

Un aspetto importante che incide sul prezzo è sicuramente la dimensione dello schermo, infatti i TV a basso costo per eccellenza sono i televisori 24 pollici, modelli compatti perfetti per la cucina o la camera da letto. Altrimenti è possibile optare per i TV 32 pollici, anch’essi dispositivi con un costo contenuto, fino ad arrivare ai televisori 43 pollici che si posizionano nella fascia di prezzo tra 350-450 euro. Ovviamente è importante valutare sempre tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, tra cui la connettività, la presenza del tuner DVB-T2 per il digitale terrestre e l’esperienza visiva.

Le migliori TV economiche sotto 300 euro

Nella fascia low cost fino a 300 euro è possibile trovare molti televisori economici, specialmente modelli da 24 e 32 pollici con risoluzione HD e Full HD. Si tratta di prodotti semplici ma funzionali, TV versatili con una buona risoluzione e alcune funzionalità smart interessanti.

Xiaomi Mi Smart TV P1

Xiaomi Mi Smart TV P1

Tra le smart TV economiche migliori c’è lo Xiaomi Mi Smart TV P1, un televisore da 32 pollici con qualità di risoluzione HD, sistema operativo Android 9.0 e triplo tuner DVB-T2/S2/C per il digitale terrestre, il satellitare e il digitale via cavo. Questo modello dispone di 3 porte HDMI e 2 ingressi USB, è presente Google Assistant integrato ed è dotato della connettività Bluetooth. Si tratta di un LED TV moderno e compatto, con 8 GB di memoria interna e accesso diretto al Play Store di Google.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD

Android TV

3 HDMI, 2 USB

Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

DVB-T2/S2/C

Samsung UE32T4300AKXZT

Samsung UE32T4300AKXZT

Un televisore LED economico è il Samsung UE32T4300AKXZT, un TV da 32 pollici con risoluzione HD e supporto per le abilità di Alexa, i comandi vocali di Google Assistant e i contenuti riprodotti dai device mobili con AirPlay 2. Presenta uno schermo con HDR e PurColor, il sistema operativo Tizen e il modulo Wi-Fi, con 2 ingressi HDMI e una porta USB. C’è un sensore Eco per ottimizzare il consumo di energia ed evitare gli sprechi, presenta il supporto per l’attacco VESA e pesa appena 4 Kg.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD

Tizen

2 HDMI, 1 USB

Ethernet, Wi-Fi

DVB-T2/S2

Hisense 40AE5000F

Hisense 40AE5000F

Un televisore da 40 pollici economico è l’Hisense 40AE5000F, un TV LED con qualità di risoluzione Full HD e USB Media Player. Lo schermo integra l’HDR e supporta lo standard televisivo HLG, per usufruire di un’alta gamma dinamica sia con i contenuti in streaming sia con i programmi del digitale terrestre tramite tuner DVB-T2. È disponibile l’uscita audio per collegare delle cuffie per la TV, è presente uno slot dedicato CI+ per il digitale via cavo, con un ingresso USB e due porte HDMI, con una cornice ultra slim e la predisposizione per l’attacco VESA 100×200 mm.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione FHD

Vidaa u2.5

2 HDMI, 1 USB

Ethernet, Wi-Fi

DVB-T2/S2/C

LG 32LM6370PLA

LG 32LM6370PLA

Il televisore LG 32LM6370PLA è un TV LED da 32 pollici con risoluzione Full HD, un dispositivo con supporto per Dolby Digital e Dolby Audio dotato di un efficiente processore quad core. Dispone del modulo Wi-Fi per il collegamento wireless alla rete internet, ha il Bluetooth con porte USB e HDMI. Il sistema operativo è webOS 4.5, con il quale usufruire di un’esperienza multimediale ottimale con app come Amazon Prime Video, Netflix e Disney+. Si possono scaricare anche le applicazioni televisive come RaiPlay e Mediaset Infinity, inoltre il design dello schermo è elegante e moderno.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione FHD

webOS 4.5

Supporto HDR10, HLG

Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI

DVB-T2/S2

TCL 40ES561

TCL 40ES561

Un televisore Android TV economico è il TCL 40ES561, un LED TV da 40 pollici con HDR e funzionalità smart. Lo schermo viene proposto con una risoluzione HD e un indice di fluidità delle immagini di 200 PPI, con suono surround Dolby Audio e supporto per i comandi vocali tramite Google Assistant integrato. La piattaforma Android TV permette di scaricare tantissime app da Google Play Store come Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, con chromecast integrato per riprodurre sul display i contenuti dei device mobili Android e iOS.

Caratteristiche principali

TV LED 40 pollici

Risoluzione HD con HDR

Android TV

Google Assistant integrato

Dolby Audio

Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet

DVB-T2/S2/C

Le migliori TV economiche da 300 a 450 euro

Con un budget ridotto ma un po’ più elevato compreso tra 300 e 450 euro è possibile puntare anche a un TV 4K, con la possibilità di scegliere tra televisori 32 e 43 pollici anche con una risoluzione Ultra HD, una connettività superiore e funzioni smart più avanzate.

Hisense 43AE7210F

Hisense 43AE7210F

Uno dei TV 4K più economici è l’Hisense 43AE7210F, proposto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il televisore ha uno schermo da 43 pollici, con risoluzione Ultra HD e HDR con supporto HDR10+, Digital Vision e HLG. Presenta Alexa integrata per sfruttarne appieno tutte le abilità, con il doppio tuner DVB-T2 e S2 per il digitale terrestre e il satellitare. Questo smart TV dispone del sistema operativo Vidaa u4.0, una piattaforma ottimizzata per garantire un’esperienza multimediale coinvolgente. Non manca anche il Game Mode per il gioco, con connettività Bluetooth e Wi-Fi.

Caratteristiche principali

TV LED 40 pollici

Risoluzione HD

HDR con HDR10+, HLG, Digital Vision

Vidaa u4.0

Alexa integrata

Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet, Bluetooth

DVB-T2/S2

Sony BRAVIA KD-32W800

Sony BRAVIA KD-32W800

Il Sony Bravia KD-32W800 è un televisore 32 pollici proposto con un prezzo accessibile, un TV LED con risoluzione HD Ready, HDR con supporto per gli standard HDR10 e HLG e il sistema operativo Android TV. Si tratta di un modello del 2021 di nuova generazione, dotato di 3 ingressi HDMI e 2 porte USB, chromecast integrato, modulo Wi-Fi e connettività Bluetooth. Questo televisore Sony è dotato di due casse incorporate da 5 W con Dolby Audio, con sistema Live Colour per garantire colori naturali e vividi nella riproduzione dei contenuti video.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD Ready

HDR con HDR10, HLG

Android TV

Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet, Bluetooth

DVB-T2

LG 43UP75006LF

LG 43UP75006LF

Uno dei migliori smart TV 4K Ultra HD per chi non vuole spendere troppo è il modello LG 43UP75006LF, un televisore 43 pollici ad alta definizione con sistema 4K Upscaling e compatibilità con Alexa e Google Assistant. Il dispositivo del brand coreano è dotato del modulo Wi-Fi, con 2 porte HDMI e 1 ingresso USB, sistema operativo webOS 6.0 e processore quad core 4K. È presente la funzione FILMMAKER MODE per un’esperienza di visione coinvolgente e immersiva, con HDR e supporto per HDR10 e HLG.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione UHD 4K

HDR con HDR10, HLG

webOS 6.0

Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet, Bluetooth

FILMMAKER MODE

DVB-T2/S2

Philips TV Ambilight 43PUS7805/12

Philips TV Ambilight 43PUS7805/12

Il Philips TV Ambilight 43PUS7805/12 è un ottimo televisore LED ad alta definizione di fascia media, una soluzione ideale per chi desidera acquistare un TV 43 pollici Ultra HD 4K con un budget contenuto. Lo schermo ha la tecnologia HDR con supporto per HDR10+ e Dolby Vision, con Alexa integrata per gestire le funzionalità smart direttamente con i comandi vocali. La qualità d’immagine è assicurata dall’efficiente processore Perfect Picture P5, con Dolby Atmos e triplo tuner DVB-T2 per il digitale terrestre, DVB-S2 per il satellitare e DVB-C per il digitale via cavo.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione UHD 4K

HDR con HDR10+, HLG

Dolby Vision e Atmos

Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet, Bluetooth

Alexa integrata

DVB-T2/S2/C

Samsung TV UE43AU8070UXZT

Samsung TV UE43AU8070UXZT

Il migliore smart TV economico nella fascia di prezzo 350-450 euro è il Samsung UE43AU8070UXZT, un televisore 43 pollici con risoluzione Ultra HD e schermo Crystal Display 4K. Questo TV moderno ed elegante dispone di Alexa integrata, il ricevitore per il digitale terrestre di seconda generazione e un sistema evoluto per usufruire di un suono adattivo. Il televisore del marchio coreano propone 3 porte HDMI e 2 ingressi USB, il sistema operativo Tizen, il modulo Wi-Fi 5 e la connettività Bluetooth 5.2.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione UHD 4K

HDR con HDR10+, HLG

Processore Crystal 4K

Wi-Fi, HDMI, USB, Ethernet, Bluetooth

Alexa integrata

DVB-T2/S2