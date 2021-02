Disney+: perché conviene abbonarsi oggi

Il 2021 è un anno di grandi cambiamenti per la piattaforma Disney +. A poco meno di un anno dall’arrivo in Italia, è pronta a lanciare il nuovo canale generalista Star e modificare il prezzo dell’abbonamento, che per ora rimane uguale per chi è già iscritto al servizio.

Le novità sono state annunciate durante l’Investor Day che si è tenuto alla fine del 2020. Durante la cerimonia è stato presentato anche il canale Star, pensato per soddisfare anche i gusti di un pubblico più maturo. Infatti, finora i contenuti di Disney + erano rivolti a bambini e ragazzi. Star, invece, proporrà film e serie tv per il pubblico costituito da adulti, che spesso sono proprio i genitori dei bimbi che fruiscono dei contenuti Pixar, Disney e così via. Ci sarà il rischio che i più piccoli guardino contenuti non adatti a loro? Niente affatto: per controllare al meglio l’accesso ai film e serie, potrà essere attivato un Parental Control. Il nuovo canale sarà disponibile dal 23 febbraio, giorno in cui cambierà anche il prezzo mensile e annuale dell’abbonamento. Fino a quella data è possibile iscriversi senza pagare di più, ecco perché conviene abbonarsi oggi. Vediamo nel dettaglio i cambiamenti che interesseranno il servizio.

Disney +: cosa cambierà dal 23 febbraio

Il 23 febbraio ci sarà una piccola rivoluzione della piattaforma Disney +: oltre ai contenuti per bambini e ragazzi, accoglierà anche film, serie tv e altri programmi pensati per un pubblico di adulti. Questi titoli verranno raccolti all’interno del nuovo canale Star.

Gli utenti non dovranno fare nulla, il cambiamento sarà automatico. A partire dalla data di lancio, il riquadro del nuovo canale apparirà in Home Page accanto agli altri canali del servizio, ovvero quello Pixar, Disney, Star Wars, Marvel e National Geographic.

La compagnia ha già reso disponibile il catalogo completo di Star. Già dal lancio, quindi dal 23 febbraio ci saranno ben 5 titoli Star Original:

Big Sky

Love, Victor

Solar Opposites

Helstrom

Godfather of Harlem

Oltre a questi, saranno inseriti oltre 300 titoli, tra film e serie tv di successo: Grey’s Anatomy, X-Files, Lost, Buffy l’ammazzavampiri, ma anche il colossal Titanic, Il Diavolo veste Prada e tanti altri.

L’arrivo di centinaia di film e serie TV, inclusi i nostri esclusivi Star Original, renderanno Disney+ la destinazione ideale per un intrattenimento di alta qualità per tutti i gusti. – ha affermato Jan Koeppen, Presidente di The Walt Disney Company EMEA – Ovviamente tutto questo verrà accompagnato dal parental control per garantire tranquillità ai genitori”.

Il Parental Control consiste in un Codice PIN che potrà essere impostate per accedere al canale o per guardare determinati contenuti.

Davanti ad un aumento così importante dell’offerta, Disney inserirà un piccolo aumento di prezzo sull’abbonamento.

Disney +: nuovo prezzo per abbonamento mensile e annuale

Per chi sottoscrive l’abbonamento dal 23 febbraio, il prezzo sarà di 8,99 € al mese o di 89,99 € all’anno. Al momento invece è di 6,99 € al mese e 69,99 € annui.

Chi ha già un abbonamento non dovrà pagare di più per accedere a Star, almeno fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto. Ecco perché conviene abbonarsi già da oggi e più precisamente prima del 23 febbraio: si potranno guardare tutti i canali – incluso Star – ad un prezzo minore!