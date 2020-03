Disney+, come attivare la settimana di prova gratis

Disney + ha finalmente fatto il suo debutto in Italia e in molte altre nazioni europee. La piattaforma di video streaming conta oltre 1.000 contenuti tra film, serie TV, film d’animazione e documentari ed è pronta a sfidare Netflix e Amazon Prime Video sul loro stesso campo. Chi nei giorni scorsi si è iscritto alla newsletter di Disney+ cliccando sul tasto “Tienimi informato” ha ricevuto una email con, per oggetto, il messaggio “Finalmente l’attesa è terminata“.

Nella e-mail in questione l’utente ha trovato un altro pulsante: “Inizia la prova gratuita“. Già, perché è possibile provare gratis Disney+ per una settimana e poi decidere se confermare l’abbonamento per 6,99 euro al mese, o 69,99 euro l’anno. Chi invece non ha avuto dubbi e si è abbonato entro il 23 marzo ha ottenuto l’abbonamento annuale con uno sconto di 10 euro: 59,99 euro per dodici mesi di Disney+. Ma anche chi non ha ricevuto la e-mail da Disney può ugualmente usufruire della settimana di prova gratis. Ecco come.

Disney+: come avere la settimana gratis

Per attivare la settimana di prova gratuita di Disney + bisogna andare direttamente sul sito Web del servizio Disney+ o aprire l’applicazione per smartphone e tablet. Nella home pahe troveremo due pulsanti: il primo per iniziare la prova gratuita, il secondo per abbonarci direttamente per tutto l’anno al prezzo di 69,99 euro. Facciamo click sul primo e ci verrà chiesto di inserire la nostra email e poi di proseguire. Poi vedremo il contratto di abbonamento, che dovremo leggere e sottoscrivere per proseguire. Il contratto prevede il rinnovo automatico, quindi alla fine della settimana di prova diventeremo automaticamente abbonati se non invieremo la disdetta.

Nel contratto si legge infatti, molto chiaramente, che “Il primo pagamento verrà addebitato sul mezzo di pagamento scelto immediatamente dopo la prova gratuita, salvo disdetta secondo le istruzioni riportate di seguito“. Il contratto specifica anche che “Non verrà inviata una comunicazione specifica quando la prova gratuita è terminata o sta per terminare, né all’inizio dell’abbonamento a pagamento“. Dopo aver accettato il contratto seguiranno altri due semplici passaggi, al termine dei quali inizierà ufficialmente la nostra prova gratuita di Disney + della durata di una settimana. Se non vorremo confermare l’abbonamento al termine della settimana di prova grautita, invece, ci basterà inviare una apposita lettera di disdetta (disponibile all’interno del contratto stesso) tramite raccomandata A/R o via email a help@disneyplus.com.

Durante la prova gratis di Disney + si ha accesso a tutto il catalogo della piattaforma di video streaming, senza nessun tipo di restrizione. Sarà possibile anche creare più profili (fino a un massimo di sette) e condividere l’abbonamento con i propri familiari, utilizzando qualsiasi tipo di dispositivo.