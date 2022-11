Pianeti, dinosauri e animali stranissimi: stanno arrivando

Nelle profondità degli abissi, nella fitta vegetazione di una foresta, addirittura su una galassia lontana anni luce dalla Terra: grazie ai documentari è facile compiere viaggi straordinari senza alzarsi dal divano di casa. Al ricco catalogo già esistente su Netflix, prossimamente si aggiungeranno sei nuove docuserie tutte dedicate alla storia naturale e alle sue meraviglie. Uno di questi titoli è in realtà già disponibile da alcuni giorni, mentre per gli altri occorrerà avere un po’ di pazienza. Ecco di cosa si tratta.

L’universo svelato

Uscito il 22 novembre su Netflix e narrato (nella versione inglese) da Morgan Freeman, questo documentario in sei parti si preannuncia un viaggio estremamente affascinante: racconta la storia del nostro universo e la nascita del sistema solare, ma guida anche gli spettatori lungo i fili invisibili che uniscono il cosmo al mondo naturale. Gli episodi durano 45 minuti ciascuno.

Our Planet II

Con l’inconfondibile voce narrante di David Attenborough (sempre nella versione originale), questa docuserie è firmata dallo stesso team che ha già realizzato gli apprezzati Planet Earth e Our Planet. Le riprese dal respiro cinematografico mostrano e rivelano i misteri delle migrazioni degli animali e alcune delle storie più intense del mondo naturale. Compresi i dinosauri. Formato da quattro episodi da 50 minuti ciascuno, Our Planet II arriva su Netflix nel 2023.

Life on Our Planet

È previsto nel 2023 anche il debutto di questa docuserie, ancora una volta narrata da narrata da Morgan Freeman nella versione in inglese. Oggi ci sono venti milioni di specie sulla Terra, ma ben il 99% degli esseri esistiti sono estinti: la vita sul nostro pianeta, dunque, è stata soprattutto una lotta di adattamento e per la sopravvivenza. Le otto puntate da 60 minuti di questa serie raccontano questa storia, usando tra l’altro le più recenti tecnologie e scoperte scientifiche per riportare in vita creature scomparse da tempo.

Our Oceans

Gli oceani sono il cuore pulsante del pianeta, eppure rimangono per gran parte misteriosi. Cosa si nasconde tra le onde? La risposta sarà in questa docuserie da cinque episodi da 60 minuti ciascuno, in arrivo su Netflix nel 2024.

Our Living World

Una celebrazione della vita che rivela gli straordinari legami che uniscono gli esseri viventi. È questo il senso di Our Living Planet, docuserie composta da quattro episodi di 45 minuti ciascuno. Ben Roy è produttore e James Honeyborne è produttore esecutivo. Il debutto su Netflix è previsto per il 2024.

Our Water World

Bisogna aspettare il 2025 per vedere su Netflix questa docuserie (cinque episodi da 60 minuti), firmata dal produttore esecutivo di Blue Planet II. Il focus non sono il mare o l’oceano, ma per una volta gli incredibili sistemi d’acqua dolce senza i quali la vita non sarebbe possibile.