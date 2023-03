Donne eccezionali: 5 storie da vedere su Netflix

Il tema dell’empowerment femminile è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, anche sul grande e piccolo schermo. Si riferisce a quello che in italiano potremmo chiamare emancipazione o potenziamento femminile. Il termine, insomma, si usa per indicare quei percorsi che puntano ad aumentare la consapevolezza o il controllo delle proprie azioni e decisioni da parte delle donne. Le storie di empowerment femminile possono essere istruttive e di ispirazione e su Netflix ce ne sono molte che vale la pena guardare. Ecco 5 titoli da tenere a mente.

Roxanne Roxanne

Uscito nel 2018, questo film drammatico ha per protagonista Chanté Adams, che per la sua interpretazione ha ricevuto il premio speciale della giuria al Sundance Film Festival. Il film dura un’ora e quaranta minuti e racconta la storia della campionessa di rap battle Roxanne Shanté. Cresciuta in un quartiere difficile di New York, all’inizio degli anni Ottanta Roxanne era un’adolescente con il peso del mondo sulle spalle, ma già sulla buona strada per entrata nella storia dell’hip hop.

Ladies First

Nata nel villaggio di Ratu, in India, Deepika Kumari a 18 anni è diventata l’arciere donna migliore del mondo. Questo film documentario del 2018, che dura solo 39 minuti, racconta la sua emozionante storia: dalle origini – Deepika è cresciuta un contesto povero e caratterizzato da pochi diritti per le donne – fino all’eccezionale traguardo nel mondo dello sport.

Gunjan Saxena: The Kargil Girl

Janhvi Kapoor e Pankaj Tripathi fanno parte del cast di questo film motivante ed emozionante, che dura poco meno di due ore ed è uscito nel 2020. La protagonista è la tenente di volo Gunjan Saxena che, dopo aver compiuto un percorso da aspirante aviatrice, entra nella storia come prima donna pilota da combattimento indiana nella guerra del Kargil.

La maratoneta con i sandali

Premiato come Miglior cortometraggio documentario agli Ariel, questo docufilm del 2019 (dura solo 28 minuti) racconta la storia della maratoneta Lorena Ramírez. La donna conduce una vita semplice e agreste nella comunità messicana dei Rarámuri, ma quando si mette i sandali ai piedi diventa un’atleta che corre le ultramaratone.

Un amore segreto

Questo docufilm, che dura un’ora e venti minuti, racconta la relazione tra due donne, Terry Donahue e Pat Henschel, durata quasi settant’anni ma mantenuta segreta a lungo. Dal primo incontro fino alla vecchiaia condivisa, il film documentario ripercorre l’amore tra Terry e Pat senza tralasciare gli ostacoli che hanno dovuto superare nel corso degli anni, anche a causa della società molto conservatrice del tempo. Terry, tra l’altro, ha giocato nel campionato di baseball femminile e la sua storia ha già ispirato il film Ragazze vincenti, diventato di recente una serie tv omonima su Prime Video.