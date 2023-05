Dopo Dahmer, la vera storia di Lyle ed Erik Menendez

Dopo l’enorme successo di Dahmer, gli stessi creatori della serie torneranno su Netflix con una nuova storia di genere true crime: quella dei due fratelli Lyle ed Erik Menendez, condannati nel 1996 per l’omicidio dei propri genitori. La vicenda sarà raccontata nella serie Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez (il titolo originale è Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), che arriverà su Netflix nel 2024. Al momento non è ancora stato indicato un possibile periodo di uscita.

Cosa hanno fatto i fratelli Menendez

Il duplice omicidio per il quale i fratelli Menendez sono stati condannati nel 1996 è avvenuto nel 1989 a Beverly Hills, California. Il 20 agosto i corpi senza vita di Josè Menendez e Louise Andersen vengono rinvenuti nella loro villa in seguito alla chiamata alla polizia fatta dai figli Lyle (il nome completo è Joseph Lyle) ed Erik Menendez, che all’epoca hanno 21 e 19 anni. L’audio della telefonata è stato ripreso da Netflix nel primo trailer della serie Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, diffuso pochi giorni fa.

I genitori sono stati uccisi da ripetuti e ravvicinati colpi di fucile a pompa. I figli dichiarano di essere stati al cinema e di aver trovato i cadaveri appena tornati a casa. Le indagini inizialmente seguono la pista mafiosa e solo in seguito i sospetti si concentrano sui fratelli Menendez e si fa strada l’ipotesi di un movente legato al desiderio di impossessarsi dei soldi dei genitori. Nei mesi successivi all’omicidio, infatti, i due ragazzi si fanno notare per le spese assolutamente sopra le righe: acquistano viaggi e beni extra lusso per circa 700mila dollari.

Le indagini effettivamente dimostrano l’assurdità della storia inizialmente raccontata dai due fratelli, che vengono poi collegati anche all’acquisto dell’arma del delitto. Erik confessa infine l’omicidio al suo psicologo, che lo riferisce all’amante, che lo riporta alle forze dell’ordine. Durante il processo, la difesa ha sostenuto che i due fratelli avessero agito in seguito alle violenze e agli abusi sessuali compiuti su di loro dai genitori, specialmente dal padre, nel corso degli anni.

La serie Monsters, seconda stagione

La storia di Lyle ed Erik Menendez è la seconda stagione di Monsters, la serie antologica di Netflix in cui vengono raccontate storie di cronaca nera e omicidi. O meglio, per dirla con le parole di Netflix, storie di «mostri» che hanno avuto un impatto sulla società. La prima stagione si è concentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer ed è diventata una delle serie più popolari di sempre sulla piattaforma di streaming.

A firmare il nuovo ciclo di episodi è sempre Ryan Murphy. È già stato annunciato che Netflix ha anche intenzione di produrre un documentario sul caso di cronaca nera, in arrivo prossimamente. Dovrebbe esserci anche una terza stagione di Monsters, il cui tema non è ancora noto.