Dove vedere il documentario su Michael J. Fox

Divertente e commovente: così viene descritto il docufilm Still dedicato alla vita di Michael J. Fox. Il film-documentario non è ancora disponibile in streaming (lo sarà prossimamente) ma è stato proiettato in anteprima il secondo giorno dell’edizione 2023 del Sundance Film Festival. Diretto da Davis Guggenheim, già regista di Una scomoda verità, il documentario Still: A Michael J. Fox Movie (questo il titolo originale completo) ha raccolto consensi e recensioni positive. Ecco tutte le cose da sapere prima della visione.

Di cosa parla Still

Il film Still – che alterna elementi documentaristici, d’archivio e di fiction – racconta sostanzialmente la vita di Michael J. Fox attraverso le sue stesse parole. Pseudonimo di Michael Andrew Fox, M.J. Fox è nato nel 1961 ed è diventato famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Marty McFly nella trilogia di Ritorno al futuro. L’attore ha anche vestito i panni di Alex P. Keaton nella sitcom Casa Keaton e di Michael Flaherty nella serie Spin City. Quando gli viene diagnosticata una grave forma di malattia di Parkinson giovanile, Michael J. Fox ha 29 anni: la notizia viene resa pubblica solo nel 1998 e di fatto ha segnato il suo ritiro quasi totale dalle scene. Negli anni, l’attore si è impegnato per la ricerca sperimentale contro questa malattia.

Il docufilm Still, come accennato, ripercorre la vita di Michael J. Fox dall’infanzia fino alle vette della celebrità nella Hollywood degli anni Ottanta, dai trionfi ai travagli personali e professionali, dal momento della diagnosi fino alla convivenza con la malattia. Nel film vengono anche raccontati alcuni aneddoti privati inediti e non mancano i contributi intimi e onesti dell’intera famiglia Fox: l’attore è infatti sposato con l’attrice Tracy Pollan dal 1988 ed è padre di quattro figli.

Cosa si dice di Still

Still è stato descritto come un film intimo, onesto, comico e drammatico insieme, ricco di romanticismo ed emozione. Dopo l’anteprima, The Hollywood Reporter ha scritto che il regista «conduce con Fox lunghe sessioni di interviste, conversazioni nelle quali l’attore racconta la sua vita che in parte conosce chi ha letto i suoi libri». «Il documentario è più divertente e piacevole di quanto immaginate», ha scritto invece Variety. «Fox è un tipo carismatico e anche se la sua storia personale è stata messa in ombra dal morbo di Parkinson, il documentario ottimista e raffinato di Guggenheim mostra quanto fosse (e continua a essere) vivace e vicina a noi la sua personalità».

Secondo Indiewire, invece: «All’inizio spaventa vedere Fox con il massimo degli effetti causati dal morbo di Parkison (…) Per quanto angosciante possa sembrare tutto questo, Fox non cessa di essere una figura gradevole e insieme a Guggenheim realizza un piacevole film su sofferenza e resilienza, senza diventare un martire».

Stil di Michael J. Fox in streaming

Still: A Michael J. Fox Movie sarà prossimamente disponibile in streaming su Apple TV+: la data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.