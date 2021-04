Dove vedere la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham

Si gioca oggi, domenica 25 aprile alle 17:30, la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham. La sfida per la Coppa di Lega inglese avrà come cornice il mitico stadio di Wembley, dove il Manchester City di Guardiola cercherà di conquistare il primo trofeo dell’anno in attesa di giocare le ultime partite che lo separano dalla vittoria della Premier League.

Sempre in Premier il Tottenham è al momento settimo, ma vista la classifica corta può ancora lottare per l’Europa e il giovanissimo allenatore Ryan Mason (da pochissimo subentrato a Josè Mourinho) lo sa e porterà sul prato di Wembley la sua migliore formazione possibile per giorare una partita fondamentale per il morale e la concentrazione dello spogliatoio. La finale di Carabao Cup, inoltre, segna un primo ritorno dei tifosi allo stadio: potranno assistere dal vivo alla partita 8.000 tifosi. Tutti gli altri, compresi gli spettatori italiani appassionati di calcio inglese, potranno vedere la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham solo in streaming, sulla piattaforma DAZN. Non è prevista la trasmissione anche sul canale 209 della piattaforma satellitare di Sky.

Come vedere Manchester City – Tottenham su DAZN

Non essendoci l’opzione Sky, l’unico modo per vedere la finale di Carabao Cup è Internet: o collegandosi al sito di DAZN, tramite browser, oppure usando l’app della piattaforma.

L’app di DAZN è ormai disponibile praticamente per ogni tipo di device: Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Xbox One, One S, One X, Xbox Series X e Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5, Smart TV (con sistema operativo Android TV, Samsung Tizen e LG Web OS).

