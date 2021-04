Dove vedere la Notte degli Oscar 2021

Anche quest’anno è arrivato l’evento più atteso per gli appassionati di cinema: la 93° edizione degli Oscar 2021 si terranno in diretta dalla splendida cornice del Dolby Theatre di Los Angeles. Seguendo il fuso orario, in Italia andranno in onda tra domenica 25 e lunedì 26 aprile 2021.

Sarà un’edizione speciale, perché a causa della pandemia sono previste alcune restrizioni. Nonostante ciò, si prospetta una serata magica, ricca di ospiti. Ma dove sarà possibile vedere gli Oscar 2021? La cerimonia andrà in onda su Sky e TV8, accompagnata da una cerimonia italiana dove ci saranno tanti momenti pensati per il pubblico italiano, come l’intervista esclusiva a Laura Pausini, che è in nomination per la migliore canzone originale. Insomma, sarà una serata ricca di emozioni, come vuole la tradizione degli Oscar.

Dove guardare la cerimonia Oscar 2021

La diretta degli Oscar inizierà in Italia alle ore 00:15 su Sky Uno e in chiaro su TV8. Contemporaneamente sarà trasmessa su Sky Cinema Oscar® (canale 303 di Sky) ovvero il canale creato appositamente per la cerimonia. La trasmissione sarà condotta da Francesco Castelnuovo con Gianni Canova e Denise Negri.

Durante la serata ci saranno tanti ospiti, come l’attrice Anna Foglietta, la regista e attrice Michela Andreozzi, l’attore comico Lillo, che ha partecipato recentemente a LOL: chi ride è fuori, e il giornalista Ildo Damiano.

A partire dalle 5:00 del mattino, in diretta da Los Angeles andrà in onda Oscars After Dark 2021: dopo la premiazione, il programma accompagnerà il pubblico dietro le quinte. Si potranno vivere le emozioni della serata e seguire le interviste esclusive ai vincitori.

Chi non riuscisse a guardare la diretta della Notte degli Oscar® 2021 potrà riguardarla lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar® alle 12:15.

Sempre lunedì 26 aprile, ci sarà "Il meglio della Notte degli Oscar® 2021" in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar® e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Oscar 2021 in Italia: intervista esclusiva a Laura Pausini

Per l’occasione Sky trasmetterà l’intervista Laura Pausini. La cantante italiana ha ricevuto una candidatura per la migliore canzone "Io sì" (Seen) inserita nella colonna sonora della pellicola La vita davanti a sé, diretta da Edoardo Ponti, figlio di Sophia Loren e interpretata dalla stessa attrice nel ruolo di protagonista.

Laura Pausini racconterà al pubblico l’emozione di ricevere la nomination all’Oscar, il suo ricordo di Ennio Morricone e il rapporto con Sophia Loren.

Insomma, non rimane che attendere qualche ora per godersi lo spettacolo e scoprire chi sono i film vincitori dell’ambita statuetta. A causa della chiusura delle sale cinematografiche, le pellicole candidate all’Oscar si possono essere guardate in streaming!