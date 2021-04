Dove vedere l'E-Prix di Roma di Formula E in TV e in streaming

Sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 la Formula E torna a Roma, dopo la pausa forzata del 2020 dovuta alla pandemia. Quest’anno l’E-Prix di Roma si farà, ma sarà a porte chiuse e neanche gli abitanti della città eterna potranno assistere in massa a prove e gare dal vivo. Ma potranno farlo, come tutti gli appassionati di questo campionato automobilistico, sia in TV che in streaming.

A scendere sul circuito urbano dell’Eur saranno 24 monoposto elettriche, due per ognuno dei 12 team che partecipano al campionato mondiale delle auto elettriche da corsa ad altissime prestazioni. Rispetto al precedente appuntamento, quello del 2019, quest’anno si correrà in senso opposto (antiorario), con un percorso da 3 chilometri e 385 metri con 19 curve in totale e diversi saliscendi. Nel 2019 l’E-Prix di Roma fu vinto da Mitch Evans su Jaguar, che quest’anno tenterà il bis. I motori (elettrici) della Formula E si accenderanno sabato 10 aprile alle 8 del mattino e c’è tempo fino a 15 minuti prima delle gare per assegnare il “Fan Boost“ ai propri piloti preferiti.

E-Prix Formula E Roma: chi lo trasmette

E’ possibile seguire qualifiche e gare della Formula E a Roma sia in TV, sul digitale terrestre o su satellite, che in streaming su Internet, ma con alcune differenze. Questi gli orari di ogni sessione e dove vederla:

Sabato 10/04/21

Prove Libere 1 – 07:55 – 08:55

Prove Libere 2 – 10:10 – 10:55

Sky Sport Uno, Now TV, Sportmediaset.it, Eurosport Player, Eurosport 2, Pagina YouTube della Formula E, Pagina Facebook della Formula E, sito ufficiale della Formula E, App Formula E

Qualifiche e Super Pole 1 – 12:00 – 13:00

Sky Sport Uno, Now TV, Sportmediaset.it

Gara Round 3 – dalle 16:00

Sky Sport Uno, Now TV, Italia 1, Sportmediaset.it

Domenica 11/04/21

Prove Libere 3 – 07:00

Sky Sport Uno, Now TV, Sportmediaset.it, Eurosport Player, Eurosport 2, Pagina YouTube della Formula E, Pagina Facebook della Formula E, sito ufficiale della Formula E, App Formula E

Qualifiche e Super Pole 2 – dalle 9:30

Sky Sport Uno, Now TV, Sportmediaset.it

Gara Round 4 – dalle 16:00

Sky Sport Uno, Italia 1, Now TV

E-Prix Formula E Roma: come votare il Fan Boost

Come tutte le gare di Formula E anche l’E-Prix romano prevede il “Fan Boost“, cioè una sorta di potenza bonus che 5 piloti potranno utilizzare durante la gara. Il Fan Boost viene assegnato tramite una procedura social, cioè tramite i voti dei fan.

Per saperne di più potete leggere la nostra guida al Fan Boost di Formula E.