Nomadland è il film che ha trionfato agli Oscar 2021, guadagnando tre dei principali riconoscimenti. Infatti, è stato premiato come miglior film, ma anche per la miglior regia, andata a Chloé Zhao, e miglior attrice protagonista a Frances McDomand. Il traguardo è entrato nella storia per diverse ragioni.

Chloé Zhao è la seconda donna della storia degli Oscar ad aver ricevuto il premio come miglior regista e la prima di origini asiatiche. La pellicola è prodotta da Searchlight Pictures ed è stata presentata in anteprima nel 2020, ottenendo subito importanti riscontri. Il riconoscimento dell’Academy è solo l’ultimo di un elenco di premi davvero prestigiosi: per esempio, ha trionfato anche ai Golden Globe, dove ha vinto per le categorie Miglior Film Drammatico e Miglior Regia e ha vinto il Leone d’Oro come Miglior film all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nell’attesa che le sale cinematografiche riaprano, il film si potrà guardare sul canale Star di Disney +. Ecco di cosa parla e quando uscirà in streaming.

Di cosa parla Nomadland: la trama

Nomadland è basato sul libro di Jessica Bruder "Nomadland. Un racconto d’inchiesta", di Edizioni Clichy.

La protagonista è Frances McDormand, attrice vincitrice di due premi Oscar, che veste i panni di Fern, una donna che dopo il tracollo economico della città aziendale del Nevada rurale, si mette in viaggio sul suo furgone alla ricerca di una vita distante da quella convenzionale.

La pellicola racconta il vagare della donna attraverso gli sconfinati paesaggi degli Stati Uniti, zone lontane dalle metropoli caotiche e affollate. La storia è quella reale di tante persone, soprattutto anziane, che attraversano l’America tra un lavoro precario e l’altro. Nel cast troviamo anche dei veri nomadi, Linda May, Swankie e Bob Wells, mentori nonché compagni di viaggio di Fern.

Frances McDormand è particolarmente legata a questo progetto, di cui è anche co-produttrice, insieme a Peter Spears, Dan Janvey, Mollye Asher e la stessa regista Chloé Zhao, che si è occupata anche del montaggio.

Questo è il terzo film dichiaratamente indie della regista, prossimamente vedremo nelle sale un film completamente diverso: Gli Eterni (The Eternals), il nuovo lavoro firmato Marvel Cinematic Universe che dovrebbe debuttare nei cinema a novembre 2021. Ricevere i premi Oscar 2021 è stata quindi la ciliegina sulla torta di una carriera in crescendo.

Dove vedere Nomadland

A causa delle restrizioni anti-Covid non si sa ancora quando il film uscirà nelle sale cinematografiche, che in molte regioni non possono ancora riaprire. Nelle regioni in cui i cinema sono aperti, l’appuntamento per la prima visione è per il 29 aprile nelle sale.

Chi invece preferisce guardare la pellicola in streaming dovrà attendere il 30 aprile, data in cui Nomadland uscirà sul canale Star di Disney +, senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati.