Dove vedere in TV in chiaro e in diretta streaming Lione - Juventus

26 Febbraio 2020 - Il grande giorno è arrivato: la Juventus ricomincia la corsa in Champions League. Gli uomini di Maurizio Sarri affrontano il Lione di Rudi Garcia, vecchia conoscenza del calcio italiano. Un ottavo di finale sulla carta abbordabile per i bianconeri, ma in Champions League nessuna partita è semplice, bisogna avere la massima concentrazione e non farsi sorprendere dalla velocità dei francesi.

Il Lione, nonostante occupi la settima posizione in Ligue 1, è una squadra da non sottovalutare. Ottime individualità con una buona tecnica di base. Il punto debole è la continuità e i cali di concentrazione all’interno del match. La Juventus ha tutte le carte in regola per avere la meglio e sfruttare a proprio vantaggio i tanti spazi che i francesi lasceranno in difesa. I bianconeri arrivano all’ottavo di Champions League dopo un periodo piuttosto complicato, con due sconfitte fuori casa contro Napoli e Verona che hanno lasciato delle scorie. La squadra nelle ultime partite, però, sembra aver ritrovato le misure e si comincia a vedere anche un po’ di bel gioco.

I tifosi bianconeri aspettano questa partita da diversi mesi e per vedere in TV Lione-Juventus potranno sintonizzarsi sul canale SkySport Uno (numero 201) della piattaforma Sky. Disponibile anche lo streaming di Lione – Juventus su SkyGo, la piattaforma on demand della tv satellitare.

Lione – Juventus: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Lione – Juventus è fissato per le ore 21:00.

Dove vedere in TV Lione – Juventus

Brutte notizie per i tifosi bianconeri: Lione – Juventus non verrà trasmessa in chiaro, ma solamente sulla piattaforma satellitare di Sky. Per vedere l’ottavo di Champions League tra Juventus e Lione bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Uno dalle ore 20:15, orario di inizio del pre-partita.

Come guardare in streaming Lione – Juventus

Chi non è in casa, può vedere Lione – Juventus in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky ed essere registrati sul sito del servizio.

Per seguire in streaming Lione – Juventus bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali e selezionando SkySport Uno partirà lo streaming della partita.