Due nuovi Motorola medi in arrivo: Edge 30 Lite e G Stylus 5G

I fan di Motorola devono prepararsi all’arrivo, entro l’anno, di due nuovi smartphone. Il brand di Lenovo, infatti, dovrebbe lanciare nei prossimi mesi due telefoni di fascia media che in queste ore si trovano al centro di interessanti indiscrezioni. I rumor riguardano le specifiche tecniche del Moto Edge 30 Lite e del Moto G Stylus 5G.

Prima di andare a scoprire i dettagli sui suddetti dispositivi, ricordiamo che pochi giorni fa è emerso che la compagnia sta per presentare uno smartphone piuttosto economico, se paragonato alle presunte dotazioni. Si tratta del Moto G52, che potrebbe avere a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 680 (associato da 4 o 6 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna) e includere sul retro un tre cam, di cui la principale da ben 50 MP. Questo smartphone dovrebbe costare meno di 200 euro. I nuovi Edge 30 Lite e G Stylus 5G, quindi, si andranno a posizionare, sia per prezzo che per caratteristiche, sopra il Moto G52 nella gamma Motorola 2022.

Moto Edge 30 Lite: come sarà

A diffondere le specifiche chiave dell’Edge 30 Lite è stato il noto leaker Yogesh Brar, tramite un post su Twitter. Stando a quanto descritto da Brar, oltre ad essere dotato di un display P-OLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, lo smartphone dovrebbe essere avere sotto il cofano il processore Qualcomm Snapdragon 695. Inoltre, il chip potrebbe essere affiancato da un comparto di memoria ben nutrito e formato da 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il telefono potrebbe puntare su una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 MP e uno ultra-grandangolare da 13 MP. Davanti, invece, dovrebbe esserci una selfie-camera da 32 MP. Presente, su di un lato, il lettore di impronte digitali.

Come interfaccia, il Moto Edge 30 Lite sarebbe dotato di My UX di Motorola basata su Android 12, mentre sarà probabilmente una batteria da 4.020 mAh (con supporto alla ricarica a 30 W) ad alimentare il device.

Moto G Stylus 5G (2022): come sarà

Le indiscrezioni sul secondo telefono arrivano dal celebre tipster Evan Blass che conferma la somiglianza con il gemello 4G. Tuttavia, le differenze riguarderanno anche la tonalità del device, che nel caso del Moto G Stylus 5G (2022) dovrebbero essere Seafoam Green e Black (invece che Twilight Blue e Metallic Rose).

Anche il processore, come si intuisce dalla compatibilità con il 5G, sarà diverso: il nuovo telefono con pennino di Motorola, infatti, dovrebbe contare sul Snapdragon 695 (al posto dell’Helio G88 di MediaTek) con GPU Adreno 619, associato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Tre dovrebbero essere le fotocamere posteriori: una principale da 50 MP, una da 8 MP (ultra-grandangolare) e un 2 MP per la profondità. Come selfie-camera, invece, dovremmo trovare una cam da 16 MP. Infine, prevista una buona batteria da 5.000 mAh.