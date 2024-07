Fonte foto: Dyson

Dyson, il brand inglese conosciuto in tutto il mondo per i suoi aspirapolvere e non solo, si lancia nuovamente nel campo dell’audio. Dopo aver lanciato lo scorso anno le particolari Dyson Zone (delle cuffie con visiera magnetica per purificare l’aria) ha annunciato le nuove Dyson OnTrac. In questo caso si tratta di cuffie over-ear con Bluetooth 5.0, in cui è sparito ogni elemento per la purificazione dell’aria, per concentrarsi soltanto sul suono.

Un’altra peculiarità interessante è l’alto grado di personalizzazione. In primis, la base delle cuffie è disponibile in quattro colori differenti: Ceramic Cinnabar, CNC Aluminium, CNC Black Nickel e CNC Copper. I padiglioni esterni in alluminio e i cuscinetti auricolari (in microfibra e schiuma) sono invece disponibili in più di 2.000 combinazioni diverse.

Dyson OnTrac: caratteristiche tecniche

Le nuove cuffie over-ear Dyson OnTrac sono dotate di un sistema avanzato di cancellazione del rumore attiva (ANC). Infatti, gli 8 microfoni integrati riescono a rilevare suoni indesiderati 384.000 volte al secondo, con riduzione fino a 40 dB. Inoltre, i rumori esterni sono monitorati costantemente tramite l’app MyDyson.

Anche la gamma di frequenze sonore è stata migliorata. Grazie ai driver al neodimio da 40 mm e 16 ohm e all’elaborazione avanzata del segnale audio, ogni parola o nota viene riprodotta in modo perfetto. Inoltre, le nuove Dyson OnTrac offrono sub-bassi profondi e note alte brillanti grazie alla riproduzione delle frequenze da 6 Hz a 21.000 Hz.

L’alloggiamento del diffusore è poi inclinato di 13 gradi verso l’orecchio. In questo modo è possibile ottenere una risposta audio più diretta. Per quanto riguarda le chiamate, i doppi microfoni beam-forming captano chiaramente la voce, evitando i rumori esterni.

Le nuove cuffie Dyson sono anche dotate di sistema di rilevamento della della testa. Ciò significa che ogni volta che vengono tolte le cuffie, l’audio viene messo in pausa. Il joystick è abbastanza intuitivo e permette di effettuare tutte le operazioni di riproduzione e attivare i comandi vocali in modo semplice.

Le Dyson OnTrac sono anche dotate di tracciamento del suono in tempo reale, che monitora il volume interno ed esterno e invia una notifica tramite l’app MyDyson in caso di livelli potenzialmente dannosi.

Naturalmente, anche il fattore ergonomia è molto importante. I cuscinetti in schiuma di alta qualità e i bracci cardanici multi-pivot, permettono un uso prolungato, senza affaticamento (le cuffie sono certificate US Ergonomics4).

Infine, le Dyson OnTrac hanno una doppia batteria integrata all’interno dell’archetto che permette un un’autonomia massima di 55 ore, fino a 2 settimane di ascolto con una carica, anche con ANC attivata. Per effettuare la ricarica completa delle cuffie sono invece necessarie 2 ore e 30 minuti.

Dyson OnTrac: disponibilità e prezzo

Le Dyson OnTrac saranno ordinabili sul sito ufficiale dell’azienda a partire dal 22 luglio, con acquisti a partire dal 1 agosto. Il prezzo di 499 euro è un po’ alto e non adatto a tutte le tasche, ma simile (o di poco inferiore) ad altre cuffie top di gamma, come ad esempio le Airpods Max di Apple. Il set di padiglioni in alluminio per personalizzare le cuffie è invece disponibile al prezzo di 49 euro.