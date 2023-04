Trama e cast del film È colpa mia?

È un amore proibito in piena regola quello raccontato dal nuovo e atteso film È colpa mia?, in uscita fra poche settimane su Prime Video. Quella tra la diciassettenne Noah e il ventunenne Nick, infatti, è una storia d’amore travolgente, inaspettata e rischiosa, che non risparmia colpi di scena da brivido. Il film è basato sulla trilogia best-seller Culpables scritta da Mercedes Ron, autrice nata in Argentina nel 1993 e oggi residente in Spagna. La trilogia è stato il suo esordio letterario e ha riscosso grande successo.

Il libro da cui è tratto il film

Inizialmente pubblicata su Wattpad, la trilogia Culpables, di genere young adults, è composta da tre volumi: Culpa mía (uscito nel 2017), Culpa tuya (2017) e Culpa nuestra (2018). In Italia Salani ha pubblicato nel 2021 la traduzione del primo romanzo, intitolato È colpa mia? Il film in arrivo prossimamente su Prime Video è ispirato proprio a questo volume.

«È un sogno poter vedere come la storia di Nick e Noah prende vita. Questo progetto è stato l’inizio di tutto per me ed è molto speciale per me e i miei lettori», ha dichiarato in una nota stampa l’autrice in occasione dell’annuncio della produzione del film. Non è chiaro se saranno confermati ulteriori adattamenti cinematografici degli altri romanzi della trilogia.

Il cast del film

Nel cast ci sono Nicole Wallace (già vista in Skam España e Parot), Gabriel Guevara (noto per Mañana es hoy e Hit), Marta Hazas (Días mejores e Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Eva Ruiz e Victor Varona (Cielo grande, Dani Who?). Il film, prodotto da Pokeepsie Films, ha come produttori Álex de la Iglesia e Carolina Bang. Domingo González è regista e sceneggiatore

La trama di È colpa mia?

La diciassettenne Noah, fiera e indipendente, è costretta a lasciare la sua città, il suo fidanzato e i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito di sua madre. Qui incontra il ventunenne Nick, il suo nuovo fratellastro.

Entrambi hanno personalità forti e si scontrano da subito, anche perché Noah è ben determinata a opporre tutta la resistenza possibile a questo indesiderato cambio di vita. Inoltre, Nick è solo all’apparenza un figlio modello. In realtà rappresenta tutto ciò da cui Noah si è sempre tenuta alla larga: risse, scommesse, corse in auto clandestine…

Eppure, nonostante tutto, Nick e Noah iniziano a provare un’irresistibile attrazione che si trasforma presto in un innamoramento folle e segreto. Un amore proibito che verrà messo alla prova non solo dalle opinioni e dalla contrarietà delle persone intorno a loro, ma anche dal presente turbolento di Nick e dal passato difficile di Noah.

Quando esce il film È colpa mia?

Il nuovo film original È colpa mia? debutterà l’8 giugno 2023 su Prime Video.

