È colpa mia, trailer e data di uscita del remake britannico

La trilogia Culpables di Mercedes Ron si sposta dalla Spagna al Regno Unito. È in uscita a inizio 2025 il film My Fault: London, ovvero il remake del film Original spagnolo Culpa Mía (È colpa mia?) già disponibile su Prime Video. Nel remake britannico, anche questo atteso sulla piattaforma di streaming di Amazon, Nick e Noah avranno i volti degli attori Asha Banks e Matthew Broome. La data di uscita di questa novità è stata annunciata da poco, insieme al teaser trailer.

Come si intuisce dal teaser trailer recentemente diffuso da Prime Video, sembra che l’intenzione in My Fault: London sia quella di conservare quasi identica la ricetta che ha già reso un successo il film Original spagnolo.

Nella trama ritroviamo infatti la diciottenne Noah che, quando sua madre si innamora di un ricco uomo di nome William, si trasferisce dagli Stati Uniti al Regno Unito per vivere con il nuovo compagno di sua mamma e il figlio Nick.

Tra Noah e il «bad boy» Nick scatta da subito una forte attrazione, che i due cercano inizialmente di combattere, mentre Noah si fa dei nuovi amici oltreoceano e affronta alcune questioni irrisolte del suo passato.

Come accennato, i protagonisti di My Fault: London sono Asha Banks (già in A Good Girl’s Guide to Murder) e Matthew Broome (The Buccaneers).

First look at the movie titled My Fault: London. Noah’s about to take a trip that will change her life forever. #MyFaultLondon lands February 13, 2025.

An 18-year-old girl moves from America to London with her mother and wealthy stepfather. She meets her… pic.twitter.com/GDR9VPVo5x

