È in arrivo un nuovo Motorola economico: Moto G52

Motorola sta lavorando al suo prossimo modello: il Moto G52. Sarà uno smartphone di fascia medio-bassa, categoria che ha dato a Motorola una certa popolarità negli ultimi anni, soprattutto nei mercati emergenti dove il rapporto prezzo-caratteristiche è fondamentale. A parlare del terminale è stato il noto leaker Evan Blass.

L’indiscrezione ha fornito dettagli interessanti sul dispositivo, a partire dalla mancanza della connettività di quinta generazione (derivante dalla scelta di un chip non eccezionale). All’inizio di marzo l’azienda, oggi di proprietà del colosso cinese Lenovo, ha portato ufficialmente sul mercato Europeo (e dunque anche in Italia) il Moto G22, smartphone entry level e dal prezzo contenuto (in foto d’apertura). Inoltre, Motorola ha in programma di presentare nel corso dell’anno altri 4 modelli Motorola Edge (il quinto, l’Edge 30 Pro, è già stato ufficializzato). I nuovi modelli della gamma Edge che dovrebbero arrivare sui mercati entro il 2022 dovrebbero essere: Edge 30 Ultra, Edge 30, Edge e Edge 30 Lite. Da una parte, quindi, Motorola rimpolpa la gamma medio-alta con i nuovi Edge mentre dall’altra fa lo stesso con la gamma medio-bassa.

Moto G52: come sarà

Secondo Evan Blass, il Moto G52 avrà a bordo un chip Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna. In buona sostanza, possiamo presumere che Motorola renderà disponibili almeno tre varianti del G52: 4/128 GB, 6/128 GB e 6/256 GB.

Il device dovrebbe essere dotato di un display P-OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Il reparto fotocamera, stando al rumor, dovrebbe includere sul retro un obiettivo principale da 50 MP, affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Infine, ci dovrebbe essere una fotocamera frontale per i selfie da 16 MP.

La batteria del Moto G52 dovrebbe essere da 5.000 mAh e ci aspettiamo almeno la ricarica da 18W. Ultimo, ma non meno importante dettaglio: il telefono uscirà di fabbrica con Android 12 preinstallato. Siamo di fronte, quindi, ad una scheda tecnica abbastanza modesta per il 2022, che avrà un senso solo se Motorola Moto G52 avrà un prezzo non elevato.

Moto G52: disponibilità e prezzo

Al momento, purtroppo, non sono emersi dettagli sulla data di lancio del telefono, sebbene ci aspettiamo che avvenga entro pochi mesi, se non settimane visto che la maggior parte delle informazioni stanno già circolando. Per quanto riguarda il prezzo, il Moto G52 dovrebbe essere abbastanza economico e costare circa 200 euro.