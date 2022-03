È ufficiale: LOL 3 si farà!

Maccio Capatonda sta ancora festeggiando la vittoria della seconda edizione, che si è conclusa per gli spettatori solo poche settimane fa, ma Prime Video si è già portato avanti e ha annunciato ufficialmente quello che molti speravano e immaginavano: la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori si farà!

La seconda edizione del comedy show è diventato il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio sulla piattaforma di streaming di Amazon; dunque, è naturale che Prime Video punti a replicare il format sperando di ripetere ancora una volta lo straordinario risultato. La notizia è freschissima: “Lol: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video", ha dichiarato nelle scorse ore Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios.

Quando esce LOL 3

Annunciando ufficialmente il ritorno di LOL 3, non è stata fornita al momento una data di esordio, nemmeno indicativa. Su questo fronte, però, possiamo essere molto ottimisti: trattandosi di un format già avviato, e non di una produzione che deve partire da zero, molto probabilmente la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile su Prime Video già nel 2023, forse addirittura nella prima metà dell’anno.

Il cast: chi parteciperà a LOL 3

Online i fan del comedy show si sono da tempo scatenati in un fantasioso toto-concorrenti: chi parteciperà a LOL 3? Le ipotesi non mancano, anche se va specificato che al momento i nomi degli ipotetici prossimi concorrenti sono solo supposizioni. Alcuni sperano di vedere sul set dello show Amazon Original Valerio Lundini oppure Emanuela Fanelli, entrambi conosciuti soprattutto per via del programma comico Una pezza di Lundini.

Altri scommettono su nomi come quelli di Checco Zalone, Geppi Cucciari, Claudio Bisio, Teresa Mannino, Ubaldo Pantani o Sabina Guzzanti: in effetti, dopo Caterina nella prima stagione e Corrado nella seconda, sarebbe bello restare in famiglia!

Dopo la partecipazione di Ciro e Fru alla prima edizione, si potrebbe anche tornare a “pescare" tra i The Jackal, coinvolgendo ad esempio Fabio Balsamo. I più nostalgici sognano la presenza di Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre altri ancora sarebbero impazienti di vedere in azione Fiorello, Debora Villa (ovvero Patti di Camera Cafè) o Fabio De Luigi.

Chi saranno i conduttori di LOL 3

Anche i possibili conduttori di LOL 3, come il cast, non sono al momento noti. Per due stagioni gli onori di casa sono stati fatti da Fedez, che però proprio ieri, in alcune storie su Instagram molto intime, ha annunciato di essere malato e di dover iniziare un percorso per curarsi. Il rapper per il momento non ha specificato altro sulla natura di questo problema di salute, che però a quanto pare è abbastanza grave. È possibile, quindi, che questo possa temporaneamente portare Fedez a scegliere di mettere da parte gli impegni di lavoro.

