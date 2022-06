E' uscito uno smartphone veramente mini: quanto costa

In un momento storico in cui Apple si appresta a togliere dal mercato l‘iPhone mini e iniziare a vendere ben due iPhone "max", c’è ancora qualcuno che crede che la compattezza sia un pregio in uno smartphone: è Cubot, brand appartenente al gruppo cinese Shenzhen Huafurui Technology che ha appena presentato Cubot Pocket sul mercato internazionale.

Cubot Pocket è uno smartphone mini. Ma mini veramente, molto più piccolo dell’iPhone 13 mini da 5,4 pollici. Il Cubot, infatti, ha una diagonale di appena 4 pollici, cioè 10 centimetri, e misura 119×58 millimetri (spessore di 12,5 millimetri). Una carta di credito, per fare un confronto, misura 86×54 millimetri. Probabilmente si tratta dello smartphone nuovo più piccolo attualmente in commercio, con specifiche tecniche di base, ma in queste dimensioni non si possono fare miracoli e, per di più, il prezzo di vendita è piccolo come il telefono. Chi cerca uno smartphone piccolo, da tenere comodamente in tasca, può quindi prendere il Cubot Pocket in considerazione.

Cubot Pocket: caratteristiche tecniche

Il Cubot Pocket ha una scheda tecnica di base, poco raffinata ma coerente con le dimensioni. Il chip è il quad core Unisoc Tiger T310, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna, espandibile tramite lo slot ibrido: possiamo inserire una scheda microSD per la memoria, oppure una seconda SIM fisica. La connessione è 4G.

Cubot non comunica alcuna informazione sul display, se non la dimensione di 4 pollici. Ne possiamo dedurre che abbia le specifiche minime essenziali per il 2022, ovvero una tecnologia LCD e un refresh rate da 60 Hz. Più difficile, a causa delle minuscole dimensioni, azzeccare la risoluzione dello schermo.

La batteria è da 3.000 mAh, che sono pochi in assoluto ma nel caso specifico vanno più che bene visti i consumi irrisori del resto dell’hardware di questo modello. Ci aspettiamo autonomie ben oltre la giornata intera.

Su questa piattaforma hardware gira Android 11, non proprio l’ultimo arrivato ma è anche vero che ci sono telefoni ben più potenti e blasonati che, ancora oggi, aspettano l’aggiornamento ad Android 12 (uno su tutti: OnePlus Nord 2).

Cubot Pocket: quanto costa

Cubo Pocket è disponibile da poche ore sul mercato internazionale e si può comprare anche in Italia, tramite Amazon. Il prezzo ufficiale è di 169,99 euro, non pochissimi ma neanche tanti vista la particolarità del prodotto. Al momento, comunque, è disponibile un coupon da 12 euro come offerta lancio.

Il prezzo finale, quindi, scende a 157,99 euro e, per chi è alla ricerca di un telefono che sia innanzitutto piccolo si tratta di un buon prezzo.

