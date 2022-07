Ecco come sarà OnePlus Nord Watch

Nell’attesa di assistere alla presentazione del OnePlus Nord Watch, due importanti indiscrezioni ci rivelano come sarà lo smartwatch. A raccontarci del dispositivo è il noto tipster indiano Mukul Sharma @stufflistings, che su Twitter si lascia andare a dettagli sul design e sulle caratteristiche tecniche dell’orologio intelligente targato OnePlus.

Sebbene il primo smartwatch della compagnia non abbia riscosso un grande successo (OnePlus Watch lanciato nel 2021, in foto) a causa di problemi legati al software, secondo quanto trapelato ultimamente nel suo secondo tentativo OnePlus mostrerà il suo carattere. Infatti, l’indossabile con il marchio "Nord Watch", dovrebbe contare su un look molto più accattivante e simile all’Apple Watch e su specifiche che potrebbero piacere agli utenti che desiderano un assistente quotidiano da indossare al polso. Inoltre, il prezzo del OnePlus Nord Watch potrebbe essere molto conveniente, cosa non di poco conto in un mercato sempre più affollato come quello degli smartwatch.

OnePlus Nord Watch: come sarà

Secondo la prima indiscrezione di Mukul Sharma, rispetto al primo smartwatch targato OnePlus che aveva un display tondo, lo schermo del OnePlus Nord Watch avrà linee squadrate e bordi curvi. Il cinturino dell’indossabile sarà rimovibile (e quindi sostituibile) e sul lato destro del quadrante presumibilmente verrà posizionato un tasto fisico.

Per quanto riguarda il secondo rumor di Mukul Sharma, sembra che il OnePlus Nord Watch avrà il GPS, il monitoraggio dell’attività cardiaca 24/24 ore, del sonno, dell’SpO2 (livelli di ossigeno nel sangue), oltre a tenere sott’occhio il conteggio dei passi e delle calorie.

Stando al tipster, il dispositivo di OnePlus offrirà tante modalità sportive e permetterà di utilizzare le foto per personalizzare i quadranti (dettaglio tutto da confermare, dato che il Nord Watch non avrà come sistema operativo Wear OS di Google).

Prezzo e disponibilità

Sebbene non sia chiaro quando esattamente OnePlus Nord Watch verrà presentato ufficialmente, il rumor afferma che lo smartwatch arriverà presto in India. Per quanto riguarda il prezzo, lo smartwatch potrebbe costare circa 122 euro. Ovviamente, queste indiscrezioni vanno prese con le pinze, dato che prima della presentazione ufficiale nulla di quanto trapela dai vari tipster è ufficiale.