Ecco come sarà Realme 13 Pro+ 5G

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Realme

Realme ha confermato ufficialmente l’arrivo entro la fine del mese (almeno in India) dei nuovi Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+. Due smartphone che, stando alle indiscrezioni a disposizione, puntano verso la fascia medio-alta del mercato, andando a raccogliere il design e l’eredità dei precedenti Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+.

Poche ore fa, il colosso cinese ha diffuso sul web le prime foto ufficiali di questi device, accompagnate da un video dove, pur senza condividere le specifiche tecniche, vengono mostrate nel dettaglio le colorazioni disponibili.

Realme 13 Pro e Pro+, uno sguardo al design

Stando alle dichiarazioni di Realme entrambi i telefoni saranno disponibili nelle colorazioni Emerald Green (retro in pelle vegana), Monet Gold e Monet Purple¸ per questi ultimi il pannello posteriore sarà in vetro.

Oltre a questo sappiamo che la serie 13 è stata progettata in collaborazione con il Museum of Fine Arts (MFA) di Boston e prende ispirazione da alcune delle opere più celebri di Monet: Covoni di fieno per il modello Gold e Ninfee per la versione Purple.

I dispositivi avranno anche il Miracle Shining Glass che porta sui dispositivi delle particelle brillanti applicate sul vetro per riprodurre i giochi di luci e ombre delle opere del celebre pittore impressionista.

Torna anche il design Sunrise Halo per il blocco delle fotocamere ispirato a quello degli orologi di lusso e diventato ormai uno dei tratti distintivi dei device a marchio Realme.

Realme 13 Pro e Pro+, cosa sappiamo

Le informazioni a disposizione sui nuovi Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+ fanno riferimento a un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), ignote al momento i dati sulla frequenza di aggiornamento del pannello e la luminosità di picco.

Il processore in dotazione dovrebbe essere o un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 o un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a cui, probabilmente, si affiancheranno fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico, parzialmente confermato da Realme, comprende un sensore Sony LYTIA da 50 MP per entrambi i device. A questo, probabilmente, si aggiungerà un ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico che dovrebbe variare a seconda del modello anche se sul web si parla di un 50 MP con zoom 3x. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 MP.

Le indiscrezioni fanno riferimento anche a diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che dovrebbero aiutare le fotocamere in fase di scatto e, probabilmente, una suite di strumenti per l’editing fotografico.

Nessuna indicazione riguardo le opzioni di connettività cosa che, chiaramente, sarà influenzata dalla scelta del processore. È lecito comunque fare delle ipotesi come la presenza del 5G, del WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione.

La batteria dovrebbe essere 5.050 mAh e, grazie alla certificazione 3C sappiamo che la ricarica cablata arriva fino a 80 W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.