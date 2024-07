I mediogamma Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+, dotati di interessanti funzionalità AI, verranno presentati durante un evento in India.

Fonte foto: Realme

Pochi giorni fa, Realme aveva annunciato che avrebbe lanciato i suoi nuovi device di fascia media, Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+, nel corso del mese di luglio, senza però rivelare la data esatta. Nelle scorse ore, però, l’azienda ha sorpreso tutti comunicando che la presentazione della serie Realme 13 Pro avverrà in occasione di un evento in India, previsto per il prossimo 30 luglio.

Realme 13: le funzionalità AI della fotocamera

L’azienda cinese ha già confermato alcune specifiche dei suoi prossimi e attesissimi modelli. In primis, entrambi i modelli avranno il nuovo comparto fotografico con sistema HYPERIMAGE+ e tecnologia Ultra Clear Camera with AI. La fotocamera principale è dotata di due sensori. Il primo è Sony LYT 701 da 50 MP con OIS, mentre il secondo è Sony LYT 600 Periscope da 50 MP con zoom ottico 3x. Inoltre, entrambi i dispositivi sono dotati di certificazione TÜV Rheinland High Resolution Camera.

Per quanto riguarda la tecnologia AI della fotocamera, la serie Realme 13 sarà dotata di AI Ultra Clarity, che permette di migliorare le immagini sfocate. La funzionalità AI Smart Removal consentirà di eliminare qualsiasi elemento dalle proprie immagini.

AI Night Vision Mode permetterà di ottenere immagini con dettagli estremamente nitidi e precisi anche di notte. Inoltre, AI Group Photo Enhance è in grado di migliorare gli scatti di gruppo, in modo che non vi siano soggetti sfocati.

L’intelligenza artificiale sarà integrata anche nel comparto audio, grazie alla funzionalità AI Audio Zoom, che permetterà di migliorare la qualità audio in pochi secondi.

Realme 13: altre caratteristiche tecniche

Secondo alcune recenti indiscrezioni, entrambi i dispositivi dovrebbero avere un display AMOLED curvo da 6.7 pollici Full HD+, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Realme 13 Pro dovrebbe essere dotato di processore Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm, con GPU Adreno 710. Dall’altro lato, Realme 13 Pro+ dovrebbe invece avere un processore più potente, ovvero Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Per quanto riguarda le altre specifiche, i rumor parlano di RAM da 8/12 GB e storage interno da 128/256/512 GB e, naturalmente, connettività 5G. Infine, la batteria dovrebbe essere molto capiente, ovvero da 5.000 mAh, con sistema di ricarica rapida da 80 W.

Realme 13: disponibilità e prezzi

I nuovi Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+ sono stati realizzati in collaborazione con il Museum of Fine Arts (MFA) di Boston. Sarà disponibile nei colori Emerald Green, Monet Gold e Monet Purple. Gli ultimi due con gli ultimi due ispirati ai covoni (mucchi di fieno) e alle ninfee del pittore francese Claude Monet, tra i padri dell’impressionismo.

I prezzi dei due dispositivi non sono stati ancora svelati. Tuttavia, considerando le possibili specifiche e funzionalità AI, è probabile che saranno più alti rispetto a quelli dei Realme 12 Pro e 12 Pro+, venduti rispettivamente a 399 euro e 449,99 euro. Inoltre, considerando che tali device sono stati lanciati in Italia lo scorso marzo, è anche probabile che i nuovi Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+ arriveranno nel nostro Paese nella primavera del 2025.