EChampions League, la Coppa Campioni si gioca su PS4 con FIFA 19

10 Novembre 2018 - A inizio anno, in vista del lancio di Fifa 19, Electronic Arts ha stretto un accordo con la UEFA per poter utilizzare ufficialmente il brand Champions League all’interno del proprio simulatore di calcio. Un colpo dalla duplice valenza: da una parte, EA Sports è riuscito a rubare uno dei brand di maggior valenza a Konami (e, di conseguenza, a PES 2019), dall’altro, la casa sviluppatrice statunitense ha offerto ai suoi utenti un ulteriore torneo.

Non solo: l’accordo con l’associazione delle federazioni calcistiche europee ha consentito a EA Sports di studiare e realizzare un torneo eSports con le squadre partecipanti alla Coppa Campioni. Nasce così la eChampions League, torneo virtuale per PlayStation 4 che consentirà ai migliori gamer di Fifa 19 di confrontarsi l’uno con l’altro scegliendo una delle squadre partecipanti alla Coppa Campioni 2018/2019. Cosa vince chi riesce ad aggiudicarsi l’eChampions League? Ben 100 mila euro (il montepremi totale è di 280 mila euro) e crediti da utilizzare nel videogame.

Come funziona la eChampions League

La formula scelta da Electronic Arts per la sua eChampions League ricorda molto da vicino la formula organizzativa adottata dall’UEFA ormai da diversi anni. Tra il 2 e 3 marzo si terranno le gare preliminari, necessarie per selezionare i migliori 64 giocatori del mondo. I gamers vincitori dei preliminari dovranno poi confrontarsi in degli incontri live previsti per il 26 e 27 aprile. Questo turno permetterà di scremare ulteriormente il gruppo dei partecipanti: i vari incontri, infatti, permetteranno di individuare i migliori 8 giocatori di Fifa 19 (“l’élite mondiale” secondo la stessa casa sviluppatrice statunitense) che si scontreranno nell’evento eChampions League Live Final previsto per il 31 maggio a Madrid. Giusto un giorno prima della finale della Champions League 2018/2019.