Lo smart speaker di Amazon costa pochissimo: sconto incredibile

In questo 2022 Amazon ha rinnovato la sua lineup di smart speaker lowcost, lanciando la quinta generazione di Echo Dot, uno dei suoi dispositivi di maggior successo. Oramai abbiamo imparato a conoscerli molto bene e li troviamo nelle abitazioni di tantissimi italiani. Chiedere il nome di una canzone oppure le previsioni meteo ad Alexa è diventata una vera e propria abitudine, oltre alla possibilità di trasformare l’abitazione in una smart home. L’obiettivo principale dell’Echo Dot, infatti, è proprio questo qui: controllare tutti i dispositivi smart presenti in casa da un unico hub.

Un dispositivo, quindi, importantissimo da avere in casa e che oggi è veramente alla portata di tutti. Infatti, lo troviamo su Amazon in offerta a metà prezzo grazie allo sconto speciale del 50%. Si tratta di una super promo speciale per un dispositivo che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. E visto l’avvicinarsi del Natale può essere anche una buona idea regalo lowcost. L’offerta non ha una scadenza, ma vi consigliamo di approfittarne subito prima che i tempi di consegna comincino ad allungarsi.

Echo Dot di quinta generazione: caratteristica e scheda tecnica

Perché l’Echo Dot è così importante nella vita di tutti i giorni? E cosa lo rende unico? Per chi si stesse domandando a cosa serve questo dispositivo di Amazon, la risposta è molto semplice: si tratta di uno smart speaker con Alexa integrata che permette di gestire centralmente tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa. Basta un semplice comando vocale per accendere la lampadina, oppure per avviare il riscaldamento. È possibile anche creare delle routine automatizzate: ad esempio se la temperatura di casa scende o supera il limite prefissato, i riscaldamenti o il condizionatore partono in automatico.

L’Echo Dot può essere utilizzato anche per chiedere dei consigli ad Alexa. Come ad esempio le previsioni meteo, oppure l’agenda del giorno. O anche le news più importanti. La novità di questa quinta versione dell’Echo Dot è la componente audio. La qualità è aumentata notevolmente rispetto ai modelli precedenti: voci più nitide, bassi più profondi e un suono ricco. Inoltre, c’è il supporto a praticamente ogni piattaforma di streaming: Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e puoi ascoltare anche audiolibri e podcast.

Echo Dot di quinta generazione: offerta e prezzo

Una super promo per l’Echo Dot di quinta generazione. Oggi lo troviamo in offerta su Amazon con uno sconto super del 50% a un prezzo di 29,99€. Per un dispositivo uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di una vera promo speciale. E non approfittarne sarebbe un errore. Acquistandolo oggi lo si riceve anche nel giro di pochissimo tempo. E per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023. Quindi potete acquistarlo oggi e regalarlo in vista del Natale.

