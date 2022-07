Echo Dot, calo vertiginoso del prezzo: è da acquistare subito

A pochi giorni dalla fine del Prime Day 2022 torna in offerta uno dei prodotti più venduti nella due giorni di sconti targata Amazon. Stiamo parlando dell’Echo Dot, lo smart speaker del sito di e-commerce che troviamo in offerta con sconti che arrivano fino al 60%. Parliamo al plurale perché i modelli in promozione sono ben tre: l’Echo Dot di terza generazione, l’Echo Dot di quarta generazione e l’Echo Dot di quarta generazione con orologio. Per tutti e tre i modelli troviamo dei prezzi molto vicini al minimo storico: l’Echo Dot 3 costa meno di 20€ (sconto del 60%), mentre l’Echo Dot 4 è disponibile a 24,99€ (58% di sconto) e l’Echo Dot 4 con orologio a 29,99€ (-57% di sconto). Per tutti e tre c’è la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Avere uno smart speaker come l’Echo Dot in casa è fondamentale per muovere i primi passi nel mondo della domotica. Permette di gestire con la propria voce quasi tutti i dispositivi smart che si trovano in casa, a partire dalle telecamere di sicurezza, fino ad arrivare ai condizionatori. Inoltre, sono anche degli ottimi compagni durante il lavoro: basta un semplice comando vocale per riprodurre tutti i propri brani preferiti. A questo prezzo non bisogna farseli scappare.

Echo Dot: a cosa servono e le funzionalità

Gli Echo Dot di Amazon sono uno dei dispositivi più venduti e ricercati sul sito di e-commerce insieme alle Fire TV Stick. E proprio come le chiavette multimediali sono utilissimi nella vita di tutti i giorni. Se vi state chiedendo a cosa servono, la risposta è molto semplice: aiutano a gestire la smart home e anche la propria vita quotidiana.

I tre modelli che troviamo oggi in offerta svolgono una funzione molto simile, ma si differenziano per design e qualità delle componenti. L’Echo Dot 3 è la soluzione perfetta per chi vuole spendere pochissimo e muovere i primi passi nel mondo della smart home. Gli altri due modelli, invece, sono leggermente migliori, sia nella riproduzione audio (suono in HD) sia nella gestione dei vari dispositivi. Inoltre, l’Echo Dot 4 con orologio si adatta alla perfezione al comodino ed è pensato appositamente per chi vuole anche una sveglia smart.

La configurazione è molto semplice. Basta collegarli alla corrente, installare l’app Alexa sul proprio smartphone e seguire tutte le procedure a schermo. Nel giro di pochi minuti l’Echo Dot sarà configurato e sarà possibile iniziarlo a utilizzare.

Echo Dot in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzi da Prime Day per gli Echo Dot di Amazon. Oggi li troviamo sul sito di e-commerce con sconti che arrivano anche al 60% e per il modello più economico bisogna spendere meno di 20€. E c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero. Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e lo sconto di ogni modello.

Tutti i dispositivi sono già disponibili e beneficiano dei privilegi Prime: consegna in tempi brevi e 30 giorni per fare il reso.

