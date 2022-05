Il prezzo di questo robot lava e aspira è letteralmente crollato

Tra i robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8+ si è ormai fatto una discreta fama: non è certo il più economico, ma è uno dei più completi, una soluzione ottima per chi si vuole dimenticare di fare le pulizie. Questo robot, infatti, fa veramente tutto da solo: aspira, lava, si svuota e ha pure la mappatura della casa.

Ecovacs Deebot N8+ con torretta di svuotamento

Programmalo e scordatelo, in pratica, e va bene se non costa cento euro ma un bel po’ di più. Soldi spesi bene, si potrebbe dire, specialmente se si compra Ecovacs Deebot N8+ con lo sconto su Amazon. Il prezzo di questo comodissimo elettrodomestico, infatti, è parecchio “ballerino" e bisogna seguirlo attentamente, perché a prezzo pieno il robot costa caro ma con lo sconto diventa molto interessante in rapporto alle caratteristiche tecniche. E, proprio adesso, è tornato in sconto. E che sconto: quasi un quarto in meno, con un prezzo tagliato addirittura di 140 euro, tanto che oggi dirgli di no è impossibile.

Ecovacs Deebot N8+: mappa, aspira, lava svuota

Quattro parole bastano per descrivere Ecovacs Deebot N8+: mappa, aspira, lava e svuota. Sono esattamente le quattro caratteristiche tecniche che rendono così completo questo robot per le pulizie domestiche.

Ecovacs Deebot N8+, infatti, è dotato dei sensori e della tecnologia TrueMapping per mappare le varie stanze della casa e, tramite l’app in dotazione, possiamo impostare una pulizia completa o solo in determinati ambienti. Il robot può aspirare e lavare, anche solo una delle due cose in certe stanze.

Poi, quando il serbatoio dello sporco è pieno o il panno è troppo sporco, Ecovacs Deebot N8+ va automaticamente alla base di ricarica dove è montata la torretta a svuotarsi e pulirsi. Ecovacs afferma che con questo sistema possiamo dimenticarci del robot per settimane, ma chiaramente dipende molto da quanto è sporca la casa e dall’eventuale presenza di cani o gatti.

Non manca la possibilità di impostare potenze diverse di aspirazione e lavaggio per superfici diverse, utili in caso di tappeti, parquet o pavimenti a listoni che vengono rilevati automaticamente dal robot. Insomma, in poche parole a questo robot non manca veramente nulla.

Ecovacs Deebot N8+: l’offerta Amazon

Con caratteristiche tecniche del genere, è chiaro che Ecovacs Deebot N8+ non può essere un dispositivo economico. Infatti ha un prezzo di listino di ben 599 euro. Ma, come già detto, sono soldi spesi bene.

Ma non è questo il prezzo a cui fare riferimento oggi, perché Ecovacs Deebot N8+ è al momento in fortissimo sconto su Amazon, dove costa 459 euro (-23%, -140 euro). Da prendere al volo.

Ecovacs Deebot N8+ con torretta di svuotamento