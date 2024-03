Fonte foto: Ecovacs

A breve distanza dal debutto in Italia di Ecovacs Deebot X2 Combo, la gamma di Ecovacs si rinnova ancora, con il debutto della nuova serie Deebot T30, composta da due modelli, Deebot T30 Omni e Deebot T30 Pro Omni. I nuovi robot sono vicini all’avvio della distribuzione in Italia e l’azienda ha già svelato le caratteristiche e i prezzi di lancio.

Ecovacs Deebot T30: caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot T30 è un robot che aspira e lava i pavimenti di fascia alta, con stazione di ricarica e svuotamento completo. Tra le novità c’è il ritorno alla forma circolare (abbandonata su Deebot X2 Combo in favore della forma a “D“) e la nuova tecnologia di pulizia adattiva dei bordi TruEdge, che permette al robot di estendere il pannetto rotante di destra per pulire il bordo dei pavimenti e il profilo dei mobili.

C’è anche un sistema che consente la pulizia ad umidità attiva, con i mop che vengono continuamente inumiditi con acqua per migliorare la pulizia finale. La versione Pro Omni, inoltre, integra la funzione Smart Rework che permette alla stazione di rilevare lo stato di sporco dei mop e, se necessario, avviare un nuovo ciclo di pulizia. I robot, inoltre, includono un sistema che prevede il sollevamento automatico di 9 mm durante il ritorno alla stazione Omni o quando viene rilevato un tappetto.

I modelli della serie Deebot T30 di Ecovacs, inoltre, hanno un nuovo motore con potenza di aspirazione di 11.000 Pa, un valore elevatissimo, e il sistema a doppia spazzola ZeroTangle Brush, che limita quasi a zero l’aggrovigliamento dei capelli e dei peli di animale attorno al rullo centrale.

La mappatura della casa è multipiano e si basa sul sistema TrueDetect 3.0 (con LiDAR), mentre la navigazione utilizza il sistema True Mapping 2.0. La batteria è da 5.200 mAh, con un’autonomia dichiarata che può arrivare a 200 minuti.

Gli utenti possono controllare il robot tramite l’app, ora dotata della compatibilità con i widget e con gli Apple Watch, o in modo ancora più semplice toccando con il piede il paraurti per avviare un ciclo di pulizia. Il modello Pro Omni, inoltre, aggiunge l’assistente virtuale YIKO, per avviare la pulizia con un comando vocale. Infine, c’è l’integrazione con la Smart Home tramite Google Assistant o amazon Alexa.

C’è poi la Mini Stazione OMNI (alta 48 cm e con una base di 40,9×49 cm), con piastra base rimovibile e una nuova struttura per il filtro. Quando il robot torna alla stazione svuota il contenitore della polvere nel sacchetto, da 3,5 litri, e lava i pannetti con acqua calda a 70 gradi (una temperatura molto alta). Il volume del serbatoio dell’acqua pulita è di 4 litri mentre quello dell’acqua sporca è di 3,5 litri e la frequenza di ritorno per la pulizia dei mop è selezionabile tramite l’app di Ecovacs.

Ecovacs Deebot T30: prezzo e disponibilità

La nuova serie Ecovacs Deebot T30 arriverà sul mercato italiano tra poco più di un mese. Le vendite, infatti, partiranno il prossimo 10 aprile 2024. Per gli utenti ci sarà la possibilità di acquistare i nuovi modelli sia su Amazon che tramite lo store online di Ecovacs e presso altri rivenditori autorizzati. Per quanto riguarda i prezzi, il Deebot T30 Omni arriverà in Italia con un prezzo di 899 euro e con colorazione Black mentre il Deebot T30 Pro Omni costerà 999 euro, con possibilità di scegliere tra le colorazioni Silver e Rosé. Per il modello Pro, inoltre, i preordini partiranno il 20 marzo e ci sarà uno sconto di 100 euro riservato agli utenti che sceglieranno di completare l’acquisto prima dell’avvio ufficiale delle vendite.