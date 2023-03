Ecovacs Deebot X1 Turbo: lo sconto con coupon è fantastico

Oggi sul mercato ci sono robot aspirapolvere di ogni tipo, di ogni fascia e, soprattutto, di ogni prezzo: si parte da un centinaio di euro e si superano ampiamente i mille euro. I robot costano troppo? Forse no, perché quelli più cari, effettivamente, sono dei gioielli di tecnologia e offrono ciò che promettono: autonomia, autonomia assoluta.

Il sogno di tutti, è inutile negarlo, è proprio un robot autonomo: lo installi, lo configuri e te lo scordi mentre lui pulisce per te. Con Ecovacs Deebot X1 Turbo ci andiamo molto vicini e, infatti, costa molto. Ma ora c’è un coupon su Amazon che lo rende molto più economico: il prezzo viene tagliato di ben 250 euro.

Ecovacs Deebot X1 Turbo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento acqua

Ecovacs Deebot X1 Turbo: caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot X1 Turbo è un robot lava e aspira, con stazione di svuotamento dell’acqua sporca che procede anche alla ricarica della batteria e alla pulizia dei due moci rotanti, che vengono anche asciugati con aria fredda.

Il robot è rotondo, con diametro di 36 centimetri e un’altezza massima di 10,4 centimetri, nonostante la torretta LiDAR per la mappatura in 3D della casa. La potenza di aspirazione è molto elevata, ben 5.000 pascal, e la vaschetta per la raccolta della polvere è da 400 ml.

Nella stazione di ricarica non c’è il sacchetto per lo svuotamento dello sporco, esclusiva di Ecovacs Deebot X1 Omni, ma ci sono i due serbatoi da 4 litri ciascuno per l’acqua pulita e sporca. Quando il robot torna in stazione scarica, dalla vaschetta interna da 80 ml, l’acqua sporca e ricarica quella pulita.

Ecovacs Deebot X1 Turbo è dunque in grado di mappare l’intera casa e di pulirla a fondo, aspirando e passando lo straccio in totale autonomia. La durata della batteria è elevata: Ecovacs dichiara 260 minuti di pulizia.

Dall’app è possibile scegliere tutte le opzioni di pulizia, come ogni quanto il robot deve tornare a pulire i moci o quanta acqua bisogna usare per pulire a terra. E’ anche possibile impostare le aree vietate, i tappeti dove non passare lo straccio, le zone dove passare due volte etc etc…

Ecovacs Deebot X1 Turbo: l’offerta Amazon

Ecovacs Deebot X1 Turbo è chiaramente un prodotto di fascia molto alta, dotato delle migliori tecnologie disponibili oggi sul mercato. Per questo costa davvero molto: 1.099 euro. Tuttavia, al momento è possibile comprarlo su Amazon con un coupon da ben 250 euro, che fa scendere il prezzo a 849 euro (-250 euro, -23%).

Come sempre, trattandosi di un coupon, va attivato manualmente e sarà visibile solo in fase di pagamento.

