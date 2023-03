Ecovacs Robotics Deebot Ozmo 930, lo sconto è su Amazon Warehouse

I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono diventati nel tempo i migliori assistenti per le pulizie di casa. Poco ingombranti, efficienti e sempre pronti a intervenire anche in nostra assenza grazie alla connessione WiFi che ci consente di attivarli a distanza.

Purtroppo alcuni modelli sono anche molto costosi ma per fortuna c’è Amazon con le offerte Warehouse che ci aiutano a risparmiare un bel po’ di soldi. I prodotti Amazon Warehouse disponibili sono pochi e tutti rigenerati, cioè un usato sicuro. La sezione Amazon Warehouse propone centinaia di prodotti usati ma garantiti Amazon, poiché sono testati e eventualmente riparati, prima di essere rimessi nuovamente in vendita. In questo modo è possibile risparmiare il 30%. Come nel caso dell’offerta in corso su Amazon Warehouse e che ha per protagonista il robot Ecovacs Deebot Osmo 930 per cui lo sconto del 30% è attivato al momento del pagamento (checkout) con garanzia legale e reso Amazon.

Deebot Ozmo 930 – Robot lava e aspira con mappatura – Ricondizionato -30%

Vai su Amazon Wharehouse e trova il prodotto ricondizionato che cerchi

Ecovacs Deebot Ozmo 930: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot Osmo 930 ha un sistema di navigazione basato su LiDAR (laser) e GPS. Con lo Smart Navi 3.0 e dall’app è possibile impostare le mappe della casa inserendo gli ostacoli, impostare un calendario con gli orari di routine delle pulizie, le zone interdette, scegliere quale stanza far pulire per prima e in quale area della casa deve soffermarsi a pulire più a lungo. Grazie all’integrazione con gli assistenti vocali è possibile anche far eseguire al robot le routine di pulizia a voce.

Il contenitore per raccogliere la polvere ha una capienza di quasi mezzo litro ( 470 millilitri) mentre il contenitore per l’acqua è da un quarto di litro (250 millilitri).

Grazie ai sensori di cui è dotato, il robot Ecovacs Deebot Osmo 930 riconosce la polvere presente sul pavimento e anche i tappeti che evita di lavare ma che si limita a spolverare.

Con la spazzola, invece, stacca dal pavimento ogni tipologia di sporco anche molto secco e lo aspira nella vaschetta mentre passa lo straccetto inumidito in morbida microfibra per lavare delicatamente ogni tipo di superficie.

La batteria, da 3.200 mAh secondo le specifiche del produttore, assicura 110 minuti di pulizia, quindi sufficiente per spolverare e lavare il pavimento di un appartamento di medie dimensioni.

Ecovacs Deebot Ozmo 930: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot Ozmo 930 ha un prezzo di listino da nuovo di 808,23 euro ma che con l’offerta Amazon Warehouse prodotto ricondizionato è scontato del 30% e per questo, al momento dell’acquisto si paga 565,76 euro (-30%,-242,47 euro).

Deebot Ozmo 930 – Robot lava e aspira con mappatura – Ricondizionato -30%

Vai su Amazon Wharehouse e trova il prodotto ricondizionato che cerchi