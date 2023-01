Ecovacs Robotics T10 Plus: il super sconto piacerà a tutti

Tra gli elettrodomestici per la pulizia della casa oggi più desiderati ci sono i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il successo di questi dispositivi è giustificato dai tanti vantaggi che offrono e dai pochi problemi che causano: la tecnologia, ormai, li ha resi efficienti e affidabili e possono essere utilizzati anche mentre non siamo a casa. Questi validi aiutanti, soprattutto se di fascia alta, hanno però prezzi piuttosto elevati.

Ma per fortuna, con le offerte di Amazon è possibile fare degli ottimi affari. Ad esempio oggi è possibile comprare l’ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Robotics T10 Plus, con stazione di ricarica e svuotamento, ad un prezzo notevolmente ridotto.

Ecovacs Robotics T10 Plus – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di raccolta polvere

Ecovacs Robotics T10: caratteristiche tecniche

Il robot Ecovacs Robotics T10 Plus è un sistema di pulizia completo che combina un robot di forma circolare deputato alla pulizia delle superfici (spazza, spolvera, aspira lo sporco e lava) e una stazione di ricarica e svuotamento della polvere.

Il robot ha una potenza di aspirazione di 3.000 Pascal, due vaschette (una per la polvere da 400 ml e una per l’acqua da 240 ml) e il sistema di lavaggio Ozmo Pro 3.0 con pannetto vibrante (600 vibrazioni al minuto) e 3 livelli di erogazione dell’acqua, da impostare dall’app Ecovacs Home in base alla tipologia di superficie o di sporco.

La stazione di ricarica funziona serve anche a svuotare lo sporco, infatti all’interno è posto il sacchetto da 3,2 litri dentro cui il robottino riversa automaticamente la polvere raccolta durante i suoi giri di pulizia.

Con la tecnologia SLAM TrueMapping 2.0 il robot può eseguire la mappatura delle superfici con un massimo di tre mappe in 2D e una in 3D. Inoltre, il robot evita abilmente gli ostacoli grazie al sistema di navigazione AIVI 3.0 e alla fotocamera.

Tutte le funzioni sono controllabili tramite l’app Ecovacs Home o con i comandi vocali per Alexa, Google Assistant o Yiko, l’assistemte vocale realizzato da Ecovacs per i suoi dispositivi.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e assicura 260 minuti di pulizie e si ricarica in 6 ore e mezza.

Ecovacs Robotics T10: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Robot T10 Plus con stazione di ricarica e scarico della polvere è uno dei modelli di fascia alta più desiderati, anche se ha un prezzo di listino di 899 euro. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare questa meraviglia della tecnologia a 699 euro (-22%, -200 euro), un prezzo decisamente conveniente per un device di questo livello.

Ecovacs Robotics T10 Plus – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di raccolta polvere